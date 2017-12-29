Reuters назвал автора идеи выпустить евробонды для российских олигархов

Владелец холдинга ЕСН Григорий Березкин

Максим Стулов / Ведомости

Выпустить валютные евробонды для репатриации капиталов российских бизнесменов, опасающихся санкций США, предложил владелец группы ЕСН и медиахолдинга РБК Григорий Березкин, сообщает Reuters со ссылкой на источник в одном из госбанков и двух собеседников в Минфине. То, что автор идеи – Березкин, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник.

Березкин высказал предложение на встрече с президентом Владимиром Путиным в сентябре, рассказал собеседник Reuters в госбанке, не уточнив деталей. Березкин присутствовал на встрече с бизнесменами, которую Путин провел в Кремле 21 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инициатива выпуска евробондов для возвращения капиталов в Россию формировалась в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент «Ведомостей». По сведениям представителя Кремля, Березкин «в процессе формирования инициативы тоже участвовал». Оценить отклик на предлагаемый финансовый инструмент со стороны бизнеса Песков отказался, отметив: «Ничего еще не запущено».

«Ведомости» отправили вопрос представителю Березкина и ожидают ответа. Агентству Reuters Березкин заявил, что участвовал в обсуждении идеи, но ее автором назвал Минфин. «Они ищут разные способы привлечения инвестиций. Сейчас весь мир конкурирует за капитал, и то, что Минфин делает шаги в эту сторону, подчеркиваю, по своей инициативе, – это колоссальный плюс, – сказал Березкин. – Мы в РСПП эту идею поддержали, и я был в числе тех, кто участвовал в ее обсуждении на разных уровнях, в том числе в правительстве».

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По словам собеседника Reuters в Минфине, если изначально спрос на бонды составлял $200 млн, то теперь близок к тому, чтобы превысить $3 млрд. Это предельный объем нового выпуска евробондов на 2018 г., согласно закону о федеральном бюджете. Однако министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин готов увеличить объем выпуска в случае повышенного спроса со стороны российских бизнесменов.

Собеседник агентства в Минфине говорит, что новые бонды уже получили среди чиновников неофициальное название «березки» - оно созвучно фамилии автора и отсылает к специализированным советским магазинам «Березка», где можно было приобрести преимущественно импортные товары за валюту.

Пресс-служба Минфина сообщила Reuters, что идея выпустить евробонды для российских предпринимателей – это «шаг навстречу ряду обращений бизнесменов». То же пресс-служба Минфина ответила «Ведомостям», комментировать информацию о спросе на бумаги она отказалась.

Березкин на вопрос, планирует ли он приобретать спецоблигации, заявил о заинтересованности: «Буду изучать, когда появится проспект эмиссии, очень интересно. Облигации – это суверенный долг, это самый защищенный инструмент, надежнее, чем банк».

О том, что крупнейшие российские бизнесмены, обеспокоенные угрозой санкций со стороны США, предложили властям выпустить специальные валютные облигации для безопасной репатриации активов, Reuters со ссылкой на источники сообщил в начале декабря, эту же информацию «Ведомостям» подтвердили два чиновника финансово-экономического блока.

Путин идею поддержал, объявив об этом в конце декабря во время встречи с бизнесом в Кремле. В свою очередь Минфин сообщил, что не будет создавать специальный инструмент, а предложит бизнесменам инвестировать в запланированные к выпуску в 2018 г. еврооблигации.

Для Минфина важно, чтобы книга заявок на евробонды «наполнялась иностранными высококвалифицированными инвесторами, но в данном случае будем предоставлять приоритет нашим отечественным инвесторам», говорил Силуанов журналистам (цитаты по «Интерфаксу»). «Поэтому если вдруг спрос будет большой, мы не можем все $3 млрд продать нашим отечественным инвесторам, они не будут обращаться, такие бумаги [на вторичном рынке]. Если будет большой спрос, будем увеличивать с $3 млрд, у нас есть право сокращать внутренние заимствования и увеличивать внешние», – пояснял Силуанов.

Если при покупке российских суверенных бумаг иностранцами информация будет отражаться в международных клиринговых системах Euroclear и Clearstream, то учет российских инвесторов будет вести Национальный расчетный депозитарий, что позволит держателям бондов сохранить анонимность.