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Reuters назвал автора идеи выпустить евробонды для российских олигархов

Новые облигации получили неофициальное название «березки», что созвучно фамилии бизнесмена, рассказал источник

Выпустить валютные евробонды для репатриации капиталов российских бизнесменов, опасающихся санкций США, предложил владелец группы ЕСН и медиахолдинга РБК Григорий Березкин, сообщает Reuters со ссылкой на источник в одном из госбанков и двух собеседников в Минфине. То, что автор идеи – Березкин, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник.

Березкин высказал предложение на встрече с президентом Владимиром Путиным в сентябре, рассказал собеседник Reuters в госбанке, не уточнив деталей. Березкин присутствовал на встрече с бизнесменами, которую Путин провел в Кремле 21 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инициатива выпуска евробондов для возвращения капиталов в Россию формировалась в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент «Ведомостей». По сведениям представителя Кремля, Березкин «в процессе формирования инициативы тоже участвовал». Оценить отклик на предлагаемый финансовый инструмент со стороны бизнеса Песков отказался, отметив: «Ничего еще не запущено».

«Ведомости» отправили вопрос представителю Березкина и ожидают ответа. Агентству Reuters Березкин заявил, что участвовал в обсуждении идеи, но ее автором назвал Минфин. «Они ищут разные способы привлечения инвестиций. Сейчас весь мир конкурирует за капитал, и то, что Минфин делает шаги в эту сторону, подчеркиваю, по своей инициативе, – это колоссальный плюс, – сказал Березкин. – Мы в РСПП эту идею поддержали, и я был в числе тех, кто участвовал в ее обсуждении на разных уровнях, в том числе в правительстве».

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По словам собеседника Reuters в Минфине, если изначально спрос на бонды составлял $200 млн, то теперь близок к тому, чтобы превысить $3 млрд. Это предельный объем нового выпуска евробондов на 2018 г., согласно закону о федеральном бюджете. Однако министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин готов увеличить объем выпуска в случае повышенного спроса со стороны российских бизнесменов.

Собеседник агентства в Минфине говорит, что новые бонды уже получили среди чиновников неофициальное название «березки» - оно созвучно фамилии автора и отсылает к специализированным советским магазинам «Березка», где можно было приобрести преимущественно импортные товары за валюту.

Пресс-служба Минфина сообщила Reuters, что идея выпустить евробонды для российских предпринимателей – это «шаг навстречу ряду обращений бизнесменов». То же пресс-служба Минфина ответила «Ведомостям», комментировать информацию о спросе на бумаги она отказалась.

Березкин на вопрос, планирует ли он приобретать спецоблигации, заявил о заинтересованности: «Буду изучать, когда появится проспект эмиссии, очень интересно. Облигации – это суверенный долг, это самый защищенный инструмент, надежнее, чем банк».

О том, что крупнейшие российские бизнесмены, обеспокоенные угрозой санкций со стороны США, предложили властям выпустить специальные валютные облигации для безопасной репатриации активов, Reuters со ссылкой на источники сообщил в начале декабря, эту же информацию «Ведомостям» подтвердили два чиновника финансово-экономического блока.

Путин идею поддержал, объявив об этом в конце декабря во время встречи с бизнесом в Кремле. В свою очередь Минфин сообщил, что не будет создавать специальный инструмент, а предложит бизнесменам инвестировать в запланированные к выпуску в 2018 г. еврооблигации.

Для Минфина важно, чтобы книга заявок на евробонды «наполнялась иностранными высококвалифицированными инвесторами, но в данном случае будем предоставлять приоритет нашим отечественным инвесторам», говорил Силуанов журналистам (цитаты по «Интерфаксу»). «Поэтому если вдруг спрос будет большой, мы не можем все $3 млрд продать нашим отечественным инвесторам, они не будут обращаться, такие бумаги [на вторичном рынке]. Если будет большой спрос, будем увеличивать с $3 млрд, у нас есть право сокращать внутренние заимствования и увеличивать внешние», – пояснял Силуанов.

Если при покупке российских суверенных бумаг иностранцами информация будет отражаться в международных клиринговых системах Euroclear и Clearstream, то учет российских инвесторов будет вести Национальный расчетный депозитарий, что позволит держателям бондов сохранить анонимность.

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murashka
07:33 29.12.2017
Деньги олигархов уже не представляют большого значения для мировых финансов.
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