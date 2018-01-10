ВЭБ спас деньги от списания в Промсвязьбанке

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря 2017 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Санируемый ЦБ Промсвязьбанк в декабре 2017 г. досрочно вернул Внешэкономбанку (ВЭБ) субординированный кредит в размере 725 млн руб., говорится в сообщении Минфина. ВЭБ, в свою очередь, передал эти средства в фонд национального благосостояния (ФНБ). За декабрь средства ФНБ сократились на 151,82 млрд руб. до 3,8 трлн руб., следует из сообщения Минфина.

ВЭБ выдавал антикризисные субординированные кредиты из средств ФНБ в 2008-2009 гг. Тогда 17 банков получили кредитов на 404 млрд руб. Среди получателей был и Первобанк, который в 2016 г. был присоединен к Промсвязьбанку. Согласно первоначальным условиям банк должен был вернуть этот кредит в августе 2019 г.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}