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Александра Астапенко
Банки

ВЭБ спас деньги от списания в Промсвязьбанке

Санируемый банк досрочно вернул кредит на 725 млн рублей

Санируемый ЦБ Промсвязьбанк в декабре 2017 г. досрочно вернул Внешэкономбанку (ВЭБ) субординированный кредит в размере 725 млн руб., говорится в сообщении Минфина. ВЭБ, в свою очередь, передал эти средства в фонд национального благосостояния (ФНБ). За декабрь средства ФНБ сократились на 151,82 млрд руб. до 3,8 трлн руб., следует из сообщения Минфина.

ВЭБ выдавал антикризисные субординированные кредиты из средств ФНБ в 2008-2009 гг. Тогда 17 банков получили кредитов на 404 млрд руб. Среди получателей был и Первобанк, который в 2016 г. был присоединен к Промсвязьбанку. Согласно первоначальным условиям банк должен был вернуть этот кредит в августе 2019 г.

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