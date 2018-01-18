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Данис Юмабаев
Страхование
Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: ОСАГО плохо ремонтируется

Введение ремонта по ОСАГО не избавило страховые компании от претензий клиентов

С помощью автоюристов они отсуживают у страховщиков сотни тысяч рублей за плохой ремонт

Страховщики начали получать первые иски за отремонтированные автомобили по натуральному ОСАГО. Закон, устанавливающий приоритет ремонта над выплатами, работает с апреля прошлого года, но распространяется только на новые полисы. Теперь страховщик направляет автовладельцев в сервис для ремонта поврежденной машины. Получить возмещение ущерба деньгами можно только в исключительных случаях. Например, если автомобиль не подлежит восстановлению или здоровью потерпевшего нанесен средний или тяжкий ущерб. По данным Российского союза автостраховщиков, ремонтом уже урегулируется около 10–12% от общего количества убытков в ОСАГО.

Но не все автовладельцы довольны качеством сервиса. Иски, в которых оспаривается качество ремонта, получили «Росгосстрах» ВСК, «Согласие», «Альфастрахование», «Энергогарант» и «Ренессанс страхование», показал опрос «Ведомостей». Представители компаний сообщили, что пока это единичные иски, но точное число заявлений не раскрывают. «Росгосстрах» получает до двух подобных исков в месяц, сообщил его представитель.

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