НПФ «Сафмар» вышел из капитала Промсвязьбанка

В пресс-службе пенсионной группы «Сафмар» заявляли, что управляющие компании фондов не размещали депозиты в Промсвязьбанке Евгений Разумный / Ведомости

Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» вышел из капитала Промсвязьбанка. Фонд сократил свою долю в банке с 6,19% до 0%, следует из сообщения раскрытия самого банка.

Управляющие компании НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» продали акции Промсвязьбанка на бирже 14 декабря 2017 г., пояснил представителя пенсионной группы «Сафмар». «На текущий момент у фондов группы «Сафмар» нет акций Промсвязьбанка», – добавил он. Совокупно им принадлежало 9,9% акций банка.

Накануне санации Промсвязьбанка из его капитала вышел и НПФ «Будущее». 14 декабря он продал свою долю в размере 10% Промсвязьбанка.

Сделки по продаже несколькими пенсионными фондами совершались на бирже, говорил 15 декабря первый зампред ЦБ Василий Поздышев (названия фондов он не уточнял). За день до объявления о санации Промсвязьбанка на Московской бирже был зафиксирован аномально большой оборот торгов акциями банка, он составил 16,5 млрд руб. Вместо акций фонды покупали облигации Промсвязьбанка, говорил Поздышев.

Позднее первый зампред ЦБ раскрыл схему того, как фонды продавали акции банка. По его словам, 14 декабря управляющая активами нескольких негосударственных пенсионных фондов компания продала акции банка и в этот же день разместила в Промсвязьбанке несколько депозитов сроком на одну неделю. 14 декабря эквивалентная сумма была переведена на счет «Промсвязь капитала» (компания собственника банка). А «Промсвязь капитал» расплатился с УК.

«Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря», - говорилось в заявлении Поздышева. Имя продавца, размер пакета и сумму сделки зампред ЦБ не называл.

В пресс-службе пенсионной группы «Сафмар» заявляли, что управляющие компании фондов не размещали депозиты в Промсвязьбанке. Представитель ФГ «Будущее» подтверждал, что одноименный НПФ размещал депозиты в Промсвязьбанке, однако их пришлось отозвать в связи с понижением его рейтинга.

Вчера ЦБ сообщил, что направил заявление в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела в связи с выявлением сделок по приобретению у компаний-нерезидентов ценных бумаг банка на внебиржевом рынке. По мнению регулятора, эти сделки были совершены вопреки интересам банка и причинили ему существенный имущественный ущерб.