Бывший заместитель Михаила Задорнова в «ВТБ 24» перешел в «Росгосстрах»

«Рогосстрах» сейчас является «дочкой» банка «ФК Открытие» Максим Стулов / Ведомости

Экс-зампред правления «ВТБ 24» (с нового года присоединен к ВТБ) Вячеслав Воробьев вышел на работу в «Росгосстрах», сообщили «Ведомостям» три человека, близкие к страховой компании, и человек, который знает это от сотрудников страховщика. Воробьев назначен первым зампредправления и будет выстраивать розничный и партнерский бизнес «Росгосстраха», говорит один из собеседников «Ведомостей».

«Росгосстрах» сейчас является «дочкой» банка «ФК Открытие», который с конца августа находится на санации в Фонде консолидации банковского сектора. С января этого года «ФК Октрытие» возглавил Михаил Задорнов, бывший президент «ВТБ 24». Представитель «ФК Открытие» вопросы по назначению Воробьева рекомендовал адресовать пресс-службе «Росгосстраха». Представитель «Росгосстраха» подтвердил, что Воробьев будет отвечать за развитие розничного и партнерского бизнеса компании.

Назначение Воробьева куратором розничного бизнеса «Росгосстраха» логично. До перехода в страховую организацию он развивал розницу и занимался построением сети банка «ВТБ 24», объясняет человек, близкий к страховщику.

Портфель страховщика по итогам девяти месяцев прошлого года на 75% состоял из премий физлиц, большая часть которых — это розничные виды страхования, отмечает директор по страховым рейтингам «Эксперта РА» Ольга Басова. Так, на ОСАГО пришлось 39,3% премий, на автокаско и страхование имущества граждан - 21,4 и 19,2% соответственно.

Убыток «Росгосстраха» за девять месяцев прошлого года увеличился на 60% до 35,3 млрд руб. За 2016-2017 гг. страховщик получил от основного акционера - банка «ФК Открытие» - 85 млрд руб,. из которых 24 млрд руб. - осенью прошлого года.

Получить комментарий Воробьева «Ведомостям» не удалось.