«Онэксим» и «Открытие холдинг» встретились в суде

«Онэксим» Михаила Прохорова подал иск к «Открытие холдингу» Андрей Гордеев / Ведомости

В конце ноября прошлого года «Онэксим» Михаила Прохорова подал иск к «Открытие холдингу» на 1,4 млрд руб. «Онэксим» приобрел облигации холдинга, но затем захотел расторгнуть договор и взыскать их номинальную стоимость.

В зале суда представитель «Открытие холдинга» рассказал, что «Онэксим» купил облигации холдинга 1 сентября на Московской бирже - на тот момент бумаги торговались близко к номиналу. Сделку по приобретению бондов «Онэксим» совершил уже после того, как 29 августа в банк «ФК Открытие» была введена временная администрация ЦБ, и «Онэксиму» было об этом известно, настаивал представитель «Открытие холдинга». Банк был главным активом «Открытие холдинга» и по совместительству крупным держателем выпуска его облигаций, напомнил он.

Затем, 2 октября, «Онэксим» направил в холдинг заявление о прекращении действия договора займа, а также потребовал выплатить проценты по купону и полную стоимость облигаций, рассказал в суде представитель «Открытие холдинга». До этого холдинг разослал всем держателям уведомление о проведении 3 октября общего собрания владельцев облигаций, где решался вопрос о реструктуризации. А позже стало известно, что «Открытие холдинг» реструктурировал 15 выпусков рублевых облигаций на 249 млрд руб. Компания сократила число купонов и перенесла оферту, заплатив за это отступные в размере 1 коп. на бумагу.

В суде представитель «Открытие холдинга» заявил, что ни одного закона при реструктуризации выпуска бумаг компания не нарушила, а все решения о сокращении числа купонов с 26 до 24 были приняты на основании решения владельцев облигаций.

Представитель «Онэксима» в суде свою позицию не озвучил, заявив только, что истец не получил отзыв холдинга на иск. Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля 2018 г.

Заявленная «Онэксимом» сумма исковых требований складывается из номинальной стоимости 1,3 млн облигаций серии БО-04, накопленного купонного дохода по ним и расходов на оплату госпошлины в размере 200 000 руб., следует из комментария представителя «Открытие холдинга». По его словам, в иске «Онэксим» указывает, что эмитент при выпуске бондов предоставил недостоверные сведения о своем финансовом состоянии, а также реструктурировал выпуск облигаций, чем ухудшил условия для держателей облигаций.

«Онэксим», покупая бонды, обладал всей необходимой информацией и принимал на себя рыночный риск, настаивает представитель холдинга. Кроме того, решение о реструктуризации выпуска было принято единогласно, напоминает он: «Протокол общего собрания (владельцев облигаций) не оспорен, имеет юридическую силу. Все принятые решения владельцами облигаций серии БО-04 не ухудшают положение владельцев ценных бумаг в т. ч. истца, а с экономической точки зрения улучшают их положение». Представитель «Онэксима» от комментариев отказался.