Промсвязьбанк подал в суд на ЦБ

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О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря прошлого года Максим Стулов / Ведомости

Промсвязьбанк, чьей санацией с середины декабря занимается Центробанк, подал иск к регулятору. Информация об исковом заявлении появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы в среду вечером. Третьим лицом заявлена управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора, силами которой регулятор с лета прошлого года санирует банки. Предмет иска, а также сумма требований не раскрываются. К производству иск еще не принят.

ЦБ сейчас санирует «ФК Открытие» (вместе с родственными «Трастом» и «РГС банком), Бинбанк (вместе с "Рост банком" и "Бинбанк диджитал") и Промсвязьбанк, но ни один из банков, за исключением последнего, с регулятором после начала финансового оздоровления судиться не начинал.

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