Финансы / Банки

Промсвязьбанк подал в суд на ЦБ

Третьим лицом заявлен Фонд консолидации банковского сектора, силами которого регулятор санирует банки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Промсвязьбанк, чьей санацией с середины декабря занимается Центробанк, подал иск к регулятору. Информация об исковом заявлении появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы в среду вечером. Третьим лицом заявлена управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора, силами которой регулятор с лета прошлого года санирует банки. Предмет иска, а также сумма требований не раскрываются. К производству иск еще не принят.

ЦБ сейчас санирует «ФК Открытие» (вместе с родственными «Трастом» и «РГС банком), Бинбанк (вместе с "Рост банком" и "Бинбанк диджитал") и Промсвязьбанк, но ни один из банков, за исключением последнего, с регулятором после начала финансового оздоровления судиться не начинал.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике