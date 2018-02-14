Промсвязьбанк подал в суд на ЦБ
Третьим лицом заявлен Фонд консолидации банковского сектора, силами которого регулятор санирует банки
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О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря прошлого года
Максим Стулов / Ведомости
Промсвязьбанк, чьей санацией с середины декабря занимается Центробанк, подал иск к регулятору. Информация об исковом заявлении появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы в среду вечером. Третьим лицом заявлена управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора, силами которой регулятор с лета прошлого года санирует банки. Предмет иска, а также сумма требований не раскрываются. К производству иск еще не принят.
ЦБ сейчас санирует «ФК Открытие» (вместе с родственными «Трастом» и «РГС банком), Бинбанк (вместе с "Рост банком" и "Бинбанк диджитал") и Промсвязьбанк, но ни один из банков, за исключением последнего, с регулятором после начала финансового оздоровления судиться не начинал.
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