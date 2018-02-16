Санируемый Центробанком Бинбанк меняет руководителя

Давыдович отметил, что после ухода из Бинбанка собирается «немного отдохнуть и заняться приятными семейными хлопотами» Станислав Красильников / ТАСС

Председатель правления санируемого ЦБ Бинбанка Евгений Давыдович уходит из банка – об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Сегодня официально – мой последний рабочий день в Бинбанке. Фактически же я отработал в должности и с полномочиями предправления три дня. После перехода Бинбанка в Фонд консолидации банковского сектора члены правления банка продолжили принимать участие в работе профильных комитетов – степень вовлеченности в принятие значимых решений по банку была близкой к нулевой», – написал он.

Давыдович отметил, что после ухода из Бинбанка собирается «немного отдохнуть и заняться приятными семейными хлопотами». В какую компанию он перейдет, он не раскрыл. Представитель Бинбанка подтвердил, что Давыдович покинул банк, не назвав ни преемника Давыдовича, ни его новое рабочее место.

В августе 2017 г. Давыдович возглавил Бинбанк, он должен был заняться формированием системы управления банка, улучшением структуры баланса и повышением рейтингов, говорил председатель совета директоров Бинбанка Михаил Гуцериев.

21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка при помощи Фонда консолидации банковского сектора. Регулятор не раз заявлял о возможном объединении Бинбанка с другим санируемым банком - «ФК Открытие». «Решение о том, что «ФК Открытие» и Бинбанк (возможно, за исключением какой-то доли плохих активов) будут объединяться, мы такое внутреннее решение приняли», – говорила в феврале 2018 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Давыдович возглавлял совет директоров банка «Лидер», был предправления украинского подразделения банка «Русский стандарт». С 2013 г. Давыдович занимал пост председателя правления «Связного банка». В 2015 г. у банка была отозвана лицензия, а в январе 2016 г. Давыдович стал гендиректором ритейлера «Связной».