Финансы / Банки

Санируемый Центробанком Бинбанк меняет руководителя

Евгений Давыдович покинул должность предправления банка
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Председатель правления санируемого ЦБ Бинбанка Евгений Давыдович уходит из банка – об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Сегодня официально – мой последний рабочий день в Бинбанке. Фактически же я отработал в должности и с полномочиями предправления три дня. После перехода Бинбанка в Фонд консолидации банковского сектора члены правления банка продолжили принимать участие в работе профильных комитетов – степень вовлеченности в принятие значимых решений по банку была близкой к нулевой», – написал он.

Давыдович отметил, что после ухода из Бинбанка собирается «немного отдохнуть и заняться приятными семейными хлопотами». В какую компанию он перейдет, он не раскрыл. Представитель Бинбанка подтвердил, что Давыдович покинул банк, не назвав ни преемника Давыдовича, ни его новое рабочее место.

В августе 2017 г. Давыдович возглавил Бинбанк, он должен был заняться формированием системы управления банка, улучшением структуры баланса и повышением рейтингов, говорил председатель совета директоров Бинбанка Михаил Гуцериев.

21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка при помощи Фонда консолидации банковского сектора. Регулятор не раз заявлял о возможном объединении Бинбанка с другим санируемым банком - «ФК Открытие». «Решение о том, что «ФК Открытие» и Бинбанк (возможно, за исключением какой-то доли плохих активов) будут объединяться, мы такое внутреннее решение приняли», – говорила в феврале 2018 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Давыдович возглавлял совет директоров банка «Лидер», был предправления украинского подразделения банка «Русский стандарт». С 2013 г. Давыдович занимал пост председателя правления «Связного банка». В 2015 г. у банка была отозвана лицензия, а в январе 2016 г. Давыдович стал гендиректором ритейлера «Связной».

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике