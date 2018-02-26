Торги на российском рынке открылись ростом

Индекс Мосбиржи вырос на 1,7% Андрей Гордеев / Ведомости

В понедельник на открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,7% до 2376,96 пункта, индекс РТС – на 2,95% до 1339,41 пункта. К 11.30 мск индексы несколько скорректировались: индекс Мосбиржи – до 2365 (+1,21% к закрытию), РТС – до 1332,6 пункта (+2,4%). Больше других прибавили акции ВТБ (+5,26%), Сбербанк, «Россети», «Роснефть» (последние – примерно на 2,1%).

Растет и курс рубля – доллар снова дешевле 56 руб., евро опустился ниже 69 руб. На 11.30 доллар стоил 55,89 руб., евро – 68,9 руб.

Это реакция рынка на решение рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) повысить кредитный рейтинг России, объясняет гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев: рынок отыгрывает этот фактор и ожидает, что сегодня индекс Мосбиржи установит новый рекорд. С ним соглашается начальник департамента по управлению активами с фиксированным доходом УК «Капиталъ» Ренат Малин: рынок еще не отыграл это событие.

Решение S&P отражает способность страны выдерживать санкции и низкие цены на сырьевые товары, фактически это и приносит дополнительный приток денег и рост котировок наиболее ликвидных акций, говорит персональный брокер БКС Алексей Цилибин.

Удорожание рубля по отношению к мировым валютам отражает увеличение притока валюты от иностранных инвесторов, указывает Цилибин. Кроме того, продолжает эксперт, цены на нефть находятся на благоприятном уровне на фоне перебоев в поставках из Ливии, а также подтверждения Саудовской Аравией снижения предложения в результате действия соглашения ОПЕК+. Традиционно рост цен на черное золото приводит к укреплению рубля.

Российские акции после выходных будут отыгрывать накопившийся позитив, цитирует «Интерфакс» аналитика «Алор брокера» Алексея Антонова: мощный рост американских индексов в пятницу, подорожавшую нефть (Brent закрепилась выше $67 за баррель и может нацелиться на $70) и повышение рейтинга России S&P.

Чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки России со стороны фондов, по данным EPFR Global, за неделю с 15 по 21 февраля составил $400 млн против оттока $260 млн неделей ранее (с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции и облигации), отмечает в обзоре главный стратег «БКС глобал маркетс» Вячеслав Смольянинов.

Курс рубля поддержала общая тенденция к укреплению некоторых валют развивающихся рынков, подорожание нефти, а также ожидания, связанные с сегодняшними выплатами по НДПИ, пишут в обзоре аналитики «Cбербанк CIB». Рубль идет вслед за другими рынками, согласен директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Возможно, он ведет себя чуть лучше чем другие валютные пары, с которыми принято его сравнивать: например, он растет чуть больше чем африканский ранд, мексиканское песо и турецкая лира». Повышение суверенного рейтинга агентством S&P могло сыграть роль, добавляет Романчук: это позитивная новость, но она ожидаемая, поэтому большого влияния на укрепление рубля она иметь не будет.

Старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «Атона» Яков Яковлев считает рост нефтяных цен более существенным фактором для российского рынка и курса рубля по сравнению с повышением рейтинга. «Эффект от повышения рейтинга возможен на рынке евробондов, и то, на наш взгляд, он не будет существенным, так как само решение было ожидаемым и, скорее всего, уже «заложено в ценах», – заключает он.