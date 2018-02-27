Суд отклонил иск «Онэксима» о взыскании с «Открытие холдинга» 1,4 млрд рублей

Суд отклонил иск «Онэксима» Михаила Прохорова Alexander Zemlianichenko / AP

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Onexim Holdings Limited Михаила Прохорова о взыскании 1,4 млрд руб. с «Открытие холдинга», сообщило агентство «Интерфакс».

«Онэксим» 1 сентября купил облигации «Открытие холдинга» на Московской бирже. Тогда бумаги торговались близко к номиналу. В конце ноября 2017 г. «Онэксим» подал иск к «Открытие холдингу» на 1,4 млрд руб. – компания захотела расторгнуть договор и взыскать номинальную стоимость бондов.

Представители ответчика требовали отказать в удовлетворении требований «Онэксима» в полном объеме, уточняет RNS. Судья приняла решение в иске отказать, оно может быть обжаловано.

Представитель «Открытие холдинга» ранее в суде заявлял, что сделка была совершена уже после того, как 29 августа в банк «ФК Открытие» была введена временная администрация ЦБ, и «Онэксиму» было об этом известно. Банк был главным активом «Открытие холдинга» и по совместительству крупным держателем выпуска его облигаций. Представитель банка также рассказывал, что 2 октября «Онэксим» направил в холдинг заявление о прекращении действия договора займа и потребовал выплатить проценты по купону и полную стоимость облигаций. До этого холдинг разослал всем держателям уведомление о проведении 3 октября общего собрания владельцев облигаций, где решался вопрос о реструктуризации.

Позже стало известно, что «Открытие холдинг» реструктурировал 15 выпусков рублевых облигаций на 249 млрд руб. Компания сократила число купонов и перенесла оферту, заплатив за это отступные в размере 1 коп. на бумагу.