Компании в январе забрали из Промсвязьбанка 65 млрд рублей

По итогам января в банке оставалось 232,3 млрд руб. средств корпоративных клиентов Максим Стулов / Ведомости

Отток средств корпоративных клиентов из Промсвязьбанка, санацией которого занимается Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, в январе продолжился – за месяц банк потерял 65,2 млрд руб., следует из его отчетности. Это третий месяц оттока подряд: пик пришелся на декабрь отток средств компаний составил 269,4 млрд руб., в ноябре - 26,9 млрд. Таким образом, всего за три месяца компании забрали из Промсвязьбанка 361,5 млрд руб. По итогам января в банке оставалось 232,3 млрд руб. средств корпоративных клиентов.

Зато в банк возвращаются вкладчики: средства населения в Промсвязьбанке в январе выросли на 12,8 млрд руб., следует из отчетности.

Снижение клиентских средств в январе 2018 г. на 65,2 млрд руб. связано с полным погашением банком обязательств на сумму 67,5 млрд руб. по сделке РЕПО с государственной финансовой организацией, заявил представитель Промсвязьбанка. Банк привлекал эти средства для управления краткосрочной ликвидностью, напомнил он.

Сокращение депозитной базы на 361,5 млрд руб. включает в себя сумму прекращенных субординированных обязательств на общую сумму 85 млрд руб., отметил представитель банка: «С учетом этого можно говорить об оттоке средств за 3 месяца в сумме не более 210 млрд руб.».

В январе было много событий, которые могли повлиять на такое поведение клиентов Промсвязьбанка, говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Основное сокращение пришлось на короткие депозиты до 30 дней, продолжает он: это отложенный эффект от перехода банка в Фонд консолидации, а также реакция на на изменение стратегии работы банка в сторону обслуживания оборонного сектора. «Депозиты, срок которых подошел к погашению, просто не были пролонгированы», - заключает он.

В середине января стало известно, что ЦБ докапитализирует Промсвязьбанк и передаст его правительству – оно превратит Промсвязьбанк в опорный банк для работы с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Возглавит банк Петр Фрадков. Необходимость в специальном банке возникла после принятия в августе американского закона о санкциях против России, объяснял топ-менеджер оборонно-промышленного холдинга. По нему санкции – вплоть до блокировки активов в США – могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных оборонных холдингов России. В ноябре правительство внесло в Госдуму поправки к закону о гособоронзаказе: предложено засекретить список банков, обслуживающих его. В декабре ЦБ убрал список таких банков с сайта. На 1 октября в списке их было восемь: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург».

Под санкции теперь рискует попасть сам Промсвязьбанк, рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к его временной администрации, и человек, близкий к будущему руководству банка. Последствия для Промсвязьбанка могут быть такими же, как и те, с которыми столкнулся банк «Россия»: Visa и Mastercard могут перестать сотрудничать с банком, нельзя будет провести платежи в валюте, говорил аналитик Fitch Александр Данилов.

Юрлица забирают средства из Промсвязьбанка, скорее всего, по инерции, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: схожая ситуация были и с «ФК Открытие», и с Бинбанком – даже после решения о санации пару месяцев оттоки средств продолжались, но постепенно сошли на нет. Кроме того, на отток средств могло повлиять и объявление о том, что ПСБ станет банком гособоронзаказа и есть риск попадания под санкции, считает Данилов.