Европейцы смогут управлять счетами в разных банках через одно приложение

HSBC сделал повышение качества цифровых услуг приоритетной задачей для розничного бизнеса в Великобритании Stefan Wermuth / Reuters

HSBC первым из крупных британских банков планирует уже в апреле выпустить приложение, в котором пользователи смогут управлять своими счетами даже в сторонних банках. Это стало возможным благодаря новым правилам регулирования банковской отрасли, направленным на повышение конкуренции.

Банк планирует выпустить приложение под названием Connected Money к началу мая. Но как заявил Financial Times (FT) Стюарт Хейр, отвечающий в HSBC за розничный банковский бизнес и управление частным капиталом в Великобритании, он надеется, что приложение будет доступно широкой аудитории уже к середине апреля.

С начала 2018 г. в Великобритании вступили в силу новые правила открытого банкинга (Оpen Banking), обязывающие банки предоставлять третьим лицам доступ к информации клиентов (с согласия последних). Это позволит этим организациям, например технологическим компаниям или ритейлерам, предоставлять клиентам более подходящие для них финансовые услуги.

HSBC сделал повышение качества цифровых услуг приоритетной задачей для розничного бизнеса в Великобритании. В приложении Connected Money будут такие функции, как анализ потребительских расходов и перевод небольших сумм на сберегательный счет клиента при совершении покупок. Ранее подобные услуги стали предоставлять банки Monzo, Starling и Atom Bank, работающие исключительно онлайн. Хейр отдает должное этим новым конкурентам: «Это хорошие компании, которые делают осмысленные вещи, исходя из понимания потребностей клиентов. Нашей задачей будет идти в ногу с ними и в чем-то опережать их».

Но HSBC трудно будет извлечь выгоду из внедрения подобного сервиса раньше остальных крупных кредиторов, предполагает Джейсон Нэпиер из UBS. «В долгосрочной перспективе хорошие идеи будут скопированы, и возможности, предлагаемые крупными банками, будут совпадать», - говорит он.

Гендиректор Royal Bank of Scotland Росс Макэван заявил недавно, что «со временем» его банк, вероятно, создаст похожие продукты. По его словам, они будут агрегировать информацию «из других организаций, чтобы предоставлять клиентам полные данные, но будут подавать ее полезным для них образом».

Хотя некоторые и называют введение правил открытого банкинга масштабным событием для розничного банковского бизнеса, многие специалисты считают, что пройдет несколько лет, прежде чем это серьезно повлияет на отрасль. «Я думаю, что в первый год применение этих правил будет медленным, но затем оно ускорится», - отмечает Макэван.

Перевел Алексей Невельский