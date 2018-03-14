Статья опубликована в № 4525 от 14.03.2018 под заголовком: Коллекторы застраховались от выплат

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Страховать ответственность коллекторов хотят не все крупные игроки Петр Ковалев/ТАСС

Страховать ответственность минимум на 10 млн руб. в год за причинение убытков должнику коллекторы обязаны с 1 января 2017 г. В прошлом году купить страховку пришлось 173 агентствам, чтобы попасть в госреестр, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), регулятора этого рынка. За прошлый год страховщики не сделали ни одной выплаты по таким полисам, сообщили представители пяти крупных страховщиков, на которых приходится более 80% договоров страхования.

Начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин считает, что в 2017 г. коллекторы принесли страховщикам около 15 млн руб. премий. Похожую оценку сборов назвали представители «Альфастрахования» и МАКС. Центробанк такой статистики не ведет.

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