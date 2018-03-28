ЦБ проверяет принадлежавший братьям Ананьевым банк «Возрождение»

Сейчас «Возрождение» меняет владельцев Андрей Гордеев / Ведомости

В банке «Возрождение» проходит проверка ЦБ, говорится в отчетности банка по МСФО за 2017 г. Она началась в декабре прошлого года. Регулятор интересуется кассовыми операциями банка, сделками с ценными бумагами и Промсвязьбанком, а также снятием наличных клиентами. «Руководству банка не известно о каких-либо существенных замечаниях со стороны проверки, которые бы могли оказать влияние на финансовое положение или соблюдение нормативов», – говорится в отчетности.

ЦБ ограничил «Возрождению» операции со структурами братьев Ананьевых, рассказал предправления банка Марк Нахманович. По его словам, предписание было направлено акционерам в январе. Однако правление банка уже в декабре принимало решение вопреки желаниям акционеров, говорил он. «Из-за этого у нас сложились довольно сложные отношения с акционерами, но менеджмент отвечает за операционную деятельность, мы понимали риски и делали все, чтобы они не реализовались», – добавил Нахманович.

ЦБ направил в банк проверку буквально через несколько дней после того, как объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря, рассказывали «Ведомостям» контрагент банка и человек, близкий к надзорному блоку регулятора. В декабре банк это не комментировал. В опубликованной 27 марта отчетности банк пишет, что проверка должна завершиться в апреле 2018 г.

«Возрождение», как и Промсвязьбанк, до недавних пор контролировалось братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Но после начала санации Промсвязьбанка они объявили о разделе бизнеса. Младшему, Дмитрию, отошли финансовые активы.

Сейчас «Возрождение» меняет владельцев. После санации Промсвязьбанка деловая репутация его основного собственника – «Промсвязькапитала» в лице братьев Ананьевых – перестала соответствовать требованиям ЦБ. Компания должна была снизить долю в «Возрождении» в трехмесячный срок, т. е. до 18 марта, до уровня не более 10%. Это требование акционеры банка выполнили, к 5 февраля банк оказался под контролем 10 иностранных компаний. Но это не устроило ЦБ, и он направил новое предписание, где указал, что шесть компаний находятся под контролем Дмитрия Ананьева либо входят в одну группу лиц. В отчетности банка сказано, что это третье подобное предписание, в котором ЦБ требует снизить долю контролирующих акционеров.

«Возрождение» намерен купить фонд Bonum Capital, близкий к сенатору Сулейману Керимову. В начале марта представитель фонда сообщил «Ведомостям», что Bonum Capital договорился с акционерами «Возрождения». И добавил, что проходит due diligence, после которого определятся окончательные условия сделки. Когда она может быть закрыта, представитель фонда не сказал.

Для «Возрождения» это уже вторая проверка за 2017 г.: первая проходила в начале года и завершилась в мае. Тогда банк получил предписание доформировать резервы на возможные потери, его банк исполнил к концу декабря 2017 г. Из отчетности следует, что за 2017 г. банк направил в резервы 3,48 млрд руб. Это меньше, чем в 2016 г., когда банк сформировал провизии на 4,1 млрд руб.

В прошлом году банк увеличил прибыль на 55% до 3,3 млрд руб. В этом году банк ждет, что его прибыль снизится до 1,6 млрд руб., рассказал Нахманович. По его словам, в первом полугодии на финансовые результаты банка сильное влияние окажет ситуация вокруг санируемого Промсвязьбанка. «Мы, безусловно, сфокусировались на том, что на первое полугодие окажет влияние тот внешний фон. Часть своего бизнеса клиенты разделяли между банками», – указал Нахманович (цитата по «Интерфаксу»). Банк также планирует инвестировать в развитие продуктовой линейки и IT-технологии.

Вырастут и административные расходы, сказано в отчетности: ранее планировалось объединение Промсвязьбанка с «Возрождением», поэтому часть функций в 2017 г. была перенесена на Промсвязьбанк, в этом году они будут восстановлены. В I квартале «Возрождение» завершило дезинтеграцию с Промсвязьбанком, рассказал Нахманович.