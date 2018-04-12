Рубль продолжает укрепляться

Рынок успокоили заявления как российского, так и американского минфина

Евгений Разумный / Ведомости

Рубль продолжил укрепляться после незначительного снижения сразу после открытия торгов на Московской бирже. Доллар к 12.35 мск снизился на 45 коп. до 62,14 руб., евро – на 83 коп. до 76,63 руб.

Индекс Мосбиржи к этому времени вырос на 0,2% до 2196,5 пункта. Индекс РТС прибавил 2,8% до 1114,04 пункта. Сильнее других дорожают бумаги «Сафмара» (6,33%), «Мечела» (4,72%), UC Rusal (+4,03%).

Нефть остается достаточно дорогой: стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже выросла на 0,05% до $72,1.

На укрепление рубля влияет комплекс причин, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин. Прежде всего, это геополитика: после вчерашних резких заявлений риторика смягчилась, рынок также немного успокоился, объясняет он.

Также появилась информация и о том, что санкции на российский госдолг не будут введены. Это вернуло позитивные настроения на рынки и подтолкнуло рубль к росту. Повлияло и заявление Минфина о временной приостановке покупки валюты, добавляет Брагин.

Вчера Минфин объявил, что временно не будет покупать валюту, пока на рынке сохраняется высокая волатильность. ЦБ сегодня сообщил, что второй день подряд – 9 и 10 апреля – не покупал валюту на рынке в рамках бюджетного правила.

Вчерашнее заявление министра финансов США Стивена Мнучина о нецелесообразности введения санкций в отношении российского госдолга вернуло позитивные настроения на рынки и подтолкнуло российскую валюту к росту, добавляет зампред правления Локо банка Андрей Люшин.

Слова Мнучина вчера спровоцировали отскок цен на ОФЗ, говорит старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «Атона» Яков Яковлев, эта тенденция продолжилась и сегодня. «При этом рынок все еще достаточно волатильный, во многом из-за риска военного столкновения в Сирии», – добавляет Яковлев.

Сегодняшнее укрепление, равно как и вчерашнее падение рубля, – это лишь показатель высокой волатильности и неопределенности на рынке, замечает Брагин: «С фундаментальной точки зрения рубль должен укрепляться».