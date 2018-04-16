Правительство определило банки для работы с госконтрактами

У них должен быть капитал не менее 300 млн рублей и соответствующий кредитный рейтинг

Правительство вводит дополнительные требования к банкам ( на фото премьер Дмитрий Медведев) Евгений Разумный / Ведомости

Правительство вводит дополнительные требования к банкам, работающим с государственными контрактами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказал он на совещании с вице-премьерами.

«Их надежность [банков] не должна вызывать никаких сомнений, поскольку система государственных закупок очень значимая для страны и должна находиться под контролем», – сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно постановлению, с 1 января 2020 г. выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов могут банки, соответствующие двум критериям: капитал не ниже 300 млн руб. и кредитный рейтинг – не ниже BB-(RU) от АКРА или не ниже ruBB- от «Эксперт РА».

С 1 июня 2018 г. будет действовать переходный период: работать с госконтрактами смогут банки с рейтингом не ниже B-(RU) от АКРА или ruВ- от «Эксперт РА». «Банки с более низким рейтингом могут улучшить свои показатели и получить все возможности», – добавил Медведев.

«Ведомости» ожидают комментариев АКРА и «Эксперт РА».