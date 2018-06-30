«Уралсиб» 1 июля заблокирует карты Visa и Mastercard части своих клиентов

«Уралсиб» заранее уведомил клиентов по различным каналам коммуникации, говорит представитель банка А. Гордеев / Ведомости

Банк «Уралсиб» 1 июля заблокирует карты Visa и Mastercard, которые открыты к зарплатным счетам работников бюджетных организаций, сообщил банк на своем сайте. Всем таким клиентам он выпустил карты «Мир»: этого требует закон, говорится в заявлении.

Представитель «Уралсиба» подтвердил, что банк собирается блокировать карты, их количество он не раскрыл. Тем бюджетникам, которые еще не получили карты «Мир», банк рекомендует «своевременно» забрать их в отделении.

С 1 июля госслужащие, работники госорганов и госучреждений, получатели государственных стипендий смогут получать зарплату только на счета, к которым привязана национальная карта «Мир», или на счета без карт. Это говорится в законе о национальной платежной системе. Тем, кто получает выплаты из бюджета реже одного раза в год или постоянно живет за границей, оформлять «Мир» не нужно, сказано там же.

«Мы получали разъяснения о переводе бюджетников на карты "Мир", и нам рекомендовали открывать отдельные счета клиентам, к ним выпускать карты "Мир", а работодатель должен был зачислять зарплату на новые счета», – рассказывает один из банкиров. По его словам, в блокировке нет необходимости, карты иностранных платежных систем могут понадобиться в поездке за границу («Мир» там не принимается), также клиенты могут продолжать ими пользоваться для повседневных покупок.

«Банки, о которых я знаю, решили открывать новые счета и к ним привязывать "Мир", а не блокировать карты», – продолжает собеседник «Ведомостей». Например, так поступил Сбербанк, у которого больше всего бюджетников, следовало из ответа его представителя.

До 1 июля банки обязаны перевести клиентов бюджетной сферы на карты «Мир», говорит представитель ЦБ, но требований о блокировке карт в законе нет.

Банк исполняет закон и, по сути, он прав, потому что бюджетные деньги с 1 июля не могут приходить на карты иностранных систем, говорит предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева, но нюанс в том, что клиентам это может быть неудобно.

Позиция «Уралсиба» соответствует закону: банк объявил о закрытии только карт Mastercard и Visa, привязанных к счетам, на которые поступают бюджетные средства, подтверждает советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Роман Маловицкий. По закону к таким счетам могут быть привязаны исключительно национальные платежные инструменты. При этом банк в том же объявлении говорит о возможности открыть другие счета с бесплатными картами Mastercard и Visa, указывает он.

«Уралсиб» заранее уведомил клиентов по различным каналам коммуникации, в том числе разместил информацию в мобильном и интернет-банке, информировал клиентов через работодателя, говорит представитель банка, отвечая на вопрос, как быть тем клиентам, которые в момент блокировки карты будут за границей. По его словам, все клиенты - работники бюджетных организаций подготовлены к миграции на карты национальной платежной системы «Мир». Он добавил, что новые карты получили большинство клиентов-бюджетников.

«Банки сами строят свои отношения с клиентами, и мы надеемся, что они в первую очередь будут думать об их комфорте и удобстве – чтобы возможности не ограничивались, а, наоборот, их появлялось больше», – говорит представитель Mastercard. Представитель Visa на запрос не ответил.

На «Мир» переведены 95% бюджетников, сообщал представитель ЦБ в среду. В годовом отчете Центробанка сказано, что зарплата на «Мир» должна перечисляться примерно 17 млн человек.