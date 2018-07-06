АКРА не понравилась деловая репутация экс-владельца санированного «Рост банка»

У АКРА отрицательное мнение относительно деловой репутации «одного из бенефициаров, выступавшего акционером "Рост банка" Максим Стулов / Ведомости

В пятницу АКРА присвоила банку «Реалист» рейтинг В со стабильным прогнозом. Это небольшой московский банк (334-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам I квартала этого года), им владеют три человека – Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов через компанию «Бюрократ». Она стала акционером банка в июле 2017 г.

Карчев – бывший основной владелец банковской группы «Рост банка», который был санирован уже дважды. В банковскую группу Карчева входило семь банков – «Рост банк», СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, «Кедр», Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. В последнем Карчев до сих пор является совладельцем, ему принадлежит 9,99% акций банка. Остальные банки он потерял осенью 2014 г., когда ЦБ объявил о санации группы. Ее оздоровлением занялся Бинбанк, получивший 35,9 млрд руб. В интервью «Ведомостям» теперь уже бывший собственник Бинбанка Микаил Шишханов рассказывал, что «Рост банк» сам по себе был плохим долгом и еще до прихода Бинбанка был большой отмывочной конторой, было много всяких транзакционных сделок. Он назвал «Рост банк» печальным приобретением.

У АКРА отрицательное мнение относительно деловой репутации «одного из бенефициаров, выступавшего акционером "Рост банка" и ряда связанных с ним банков», говорится в сообщении агентства. Карчев, тем не менее, формально не имеет ненадлежащей деловой репутации, и в черный список ЦБ включен не был, а поэтому может владеть банками, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к регулятору.

У «Реалиста» высокие нормативы достаточности капитала – Н1 20,2%, а это позволяет ему выдержать рост стоимости риска в значительном размере без нарушения обязательных нормативов на горизонте 12-18 месяцев. Собственные возможности банка генерировать прибыль АКРА оценила как умеренные. При этом у банка высокая концентрация кредитного портфеля – на долю 10 крупнейших групп заемщиков приходилось 58% портфеля, указывают аналитики агентства. Доля проблемных ссуд при этом умеренная, но с начала года она выросла с 3,2 до 8,5%. АКРА пишет, что оценку ограничивают риски ухудшения качества кредитного портфеля по мере роста объемов бизнеса – за пять месяцев этого года рост составил 20%. Фондируется банк в основном за счет средств физлиц – на них приходится более 60% обязательств банка.