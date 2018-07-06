Сбербанк заработал почти 400 млрд рублей за полгода

Средства вкладчиков в Сбербанке в январе – июне выросли на 2% до 12,4 трлн руб. Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк заработал 397,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие. Это на 25,5% выше, чем за январь - июнь прошлого года.

Чистый процентный доход госбанка вырос на 7% по сравнению с первым полугодием 2017 г. и составил 620,1 млрд руб. Размер работающих активов продолжил увеличиваться, а стоимость фондирования снижалась, указал банк. Чистый комиссионный доход за полгода вырос на 22,8% до 200 млрд руб. Сильнее всего выросли комиссии по операциям с банковскими картами и эквайрингу (32,4%), по расчетным операциям (21,1%), а также от продажи страховых продуктов (52,5%).

У Сбербанка сильные, но ожидаемые результаты за полугодие, говорит старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Но чистая прибыль госбанка в июне стала рекордной, отмечает он: до этого Сбербанк несколько месяцев подряд зарабатывал 66-67 млрд руб.

Кредитование растет в первую очередь за счет розницы: с начала года розничный портфель вырос на 11,5% до 5,5 трлн руб. (в июне рост составил 2,2%). Корпоративный портфель за полгода вырос на 7,1% до 12,8 трлн руб. (0,6% в июне).

Средства вкладчиков в Сбербанке в январе - июне выросли на 2% до 12,4 трлн руб. (в июне рост был 1,2%), компаний – на 12,5% до 6,4 трлн руб. (6,1% в июне). Банку приходится наращивать привлечение, чтобы финансировать растущий кредитный портфель, констатирует Ганелин. Наибольший месячный прирост привлеченных средств в этом году был у госбанка в апреле: общий объем привлеченных средств увеличился на 3,3%, средств компаний – на 6,4%, населения – почти на 1%, указывает ведущий методолог «Эксперта РА» Юрий Беликов.

В июне Сбербанк ввел промовклад «Побеждай» со ставкой 6% на срок 6 месяцев и минимальной суммой вложений 50 000 руб. Это самый доходный вклад Сбербанка. Лучшая ставка среди других розничных вкладов в банке составляет 4,45% (при вложении более 400 000 руб. на срок от 6 до 12 месяцев). «Для средств физлиц такая волатильность нормальна, тем более что в предыдущем месяце мы наблюдали сокращение на 0,7%», – говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова.

Прирост средств юрлиц вряд ли вызван какими-либо значительными макроэкономическими тенденциями, продолжает она, замечая, что, вероятно, на цифры повлияли операции нескольких крупных компаний. «Не будем забывать, что июнь-июль – это время выплаты дивидендов и компании как раз могли аккумулировать на своих счетах средства для выплат акционерам», – говорит Ульянова.

«Год с такими показателями обещает быть успешным, Сбербанк уверенно идет к своей цели – 1 трлн руб. чистой прибыли к 2020 г.», – говорит Ганелин. Достижение цели по прибыли возможно, но пока что делать выводы рано: многое будет зависеть от темпов роста активов, сохранения их качества и стабильности экономики, замечает аналитик Fitch Дмитрий Васильев.

Обыкновенные акции Сбербанка к 16.46 мск на Московской бирже выросли на 0,03% до 225,25 руб, префы – на 0,57% до 187,58 руб. Индекс Мосбиржи упал на 0,65%.