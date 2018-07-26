Агентам по ОСАГО придется проходить аккредитацию

Страховщикам запретят сотрудничать с теми, кого поймают на недобросовестных продажах

Агенты, которых поймают на недобросовестной продаже полисов ОСАГО, будут «определенным образом терять форму аккредитации, сертификат, который дает право продавать» ОСАГО Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк хочет регулировать работу агентов – физических лиц, продающих полисы ОСАГО. Для занятия этим видом страхования им придется подтверждать свою квалификацию, сказал в четверг директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

Процедуру подтверждения агентами своей квалификации ЦБ хотел бы передать саморегулируемой организации (сейчас это Всероссийский союз страховщиков, ВСС), добавил он. Как часто агентам по ОСАГО придется подтверждать свою квалификацию, еще обсуждается, отметил Габуния, начать аккредитацию агентов планируется не раньше чем через пару лет – проект требует большой инфраструктуры.

Агенты, которых поймают на недобросовестной продаже полисов ОСАГО, будут «определенным образом терять форму аккредитации, сертификат, который дает право продавать» ОСАГО. Соответственно, компании использовать конкретного менеджера для продажи своих продуктов не смогут, предупредил Габуния.

О том, что Центробанк намерен создать реестр страховых агентов, занимающихся продажей ОСАГО и полисов страхования жизни, в начале июля рассказал «Ведомостям» человек, знающий планы ЦБ, и подтверждал президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас.

Представитель ЦБ тогда говорил, что вопрос о контроле работы страховых агентов прорабатывается в рамках мер, которые были предложены в мае для стабилизации ситуации в ОСАГО. Они предполагают усиление контроля за агентами путем создания реестра и введения квалификационных требований к ним, рассказывал зампред Владимир Чистюхин.

Международная ассоциация страховых надзоров (МАСН) в 2016 г. указывала ЦБ на то, что регулирование посредников в России не соответствует международным принципам. По требованиям MACH страховые агенты должны проходить квалификационный экзамен, который может быть разработан СРО. По результатам экзамена они получают сертификат и включаются в реестр посредников.