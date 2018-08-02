Финансы / Банки

Совкомбанк получил все голосующие акции Росевробанка

Он докупил еще 16,6% акций кредитной организации
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В четверг Совкомбанк сообщил, что купил 16,66% Росевробанка. Его доля в капитале банка выросла до 90,01% – оставшиеся 9,99% принадлежат самому Росевробанку, но эти акции не голосуют. Таким образом, у Совкомбанка теперь 100% голосов.

Бумаги продала компания REG Holding, объединяющая российских акционеров Росевробанка. По какой цене был продан пакет, представитель Совкомбанка не раскрывает. Представитель Росевробанка на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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