Евгений Разумный / Ведомости

Совкомбанк объединится с Росевробанком – их акционеры договорились о слиянии кредитных организаций, говорится в сообщении Совкомбанка. Он консолидирует 80% акций Росевробанка: к имеющимся у него 45% он купит еще не менее 35%. Акции продаст компания REG Holding, которая объединяет российских акционеров Росевробанка. Председатель правления Росевробанка и его совладелец Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в наблюдательный совет, сообщил Совкомбанк.

До конца 2018 г. банки будут работать самостоятельно, передал через пресс-службу предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. А после объединения банк продолжит работу на лицензии Совкомбанка, уточнил его предтставитель. После слияния Росевробанк станет ядром корпоративного бизнеса объединенного банка, говорит Гусев.

Активы Совкомбанка на 1 февраля этого года составляли 708,9 млрд руб., Росевробанка – 204,75 млрд руб. Таким образом, активы объединенного банка могут составить около 913,6 млрд руб. Банк может занять 14-е место по величине активов в стране и 3-е место среди российских частных банков, уступив Альфа-банку и Московскому кредитному банку (МКБ).

По оценке Совкомбанка, активы объединенного банка составят более 1 трлн руб., капитал – более 100 млрд руб. «Масштабы бизнеса объединенного банка позволят нам решать задачи, которые ранее каждый из банков в отдельности был не готов реализовывать самостоятельно», – подчеркнул Гусев.

На прошлой неделе Совкомбанк разместил два выпуска субординированных еврооблигаций на общую сумму $250 млн. Тогда Гусев говорил, что капитал банку нужен, чтобы «быть готовым к крупной сделке».

Впервые Совкомбанк купил акции Росевробанка еще в 2015 г. К октябрю 2017 г. он увеличил долю до 18,64%, выкупив у REG Holding 9,16%. В декабре прошлого года Совкомбанк стал владельцем 34,34% Росевробанка, выкупив долю у немецкого инвестфонда DEG. А в январе этого года Совкомбанк купил еще 11% кредитной организации у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), собрав в итоге пакет в 45,34% акций банка.

Предправления Росевробанка Илья Бродский назвал слияние банков «закономерным итогом» партнерства с Совкомбанком, которое началось три года назад: «Период совместной работы показал, что оба банка еще больше усилили свои позиции в тех нишах, где они являлись одними из лидеров. В связи с этим синергетический эффект от объединения очевиден как акционерам, так и клиентам двух банков».