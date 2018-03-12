Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Антисанкционный бонд Совкомбанка

Совкомбанк разместил суборды на $250 млн

Он стал вторым частным банком, предложившим такой инструмент после списания капитала у санируемых «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка
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На прошлой неделе Совкомбанк разместил два выпуска субординированных еврооблигаций – бессрочные на $100 млн и 10-летние на $150 млн. Ставка купона 1-го выпуска – 8,75% годовых, второго – 8,25% (купоны полугодовые).

Совкомбанк стал вторым частным банком, предложившим инвесторам субординированные бонды, после того как ЦБ санировал «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, что привело к списанию их субордов. Первым стал Альфа-банк – в январе этого года он разместил вечные бонды на $500 млн со ставкой купона 6,95% годовых.

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