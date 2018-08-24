«ФК Открытие» подал иски к бывшим топ-менеджерам

Максим Стулов / Ведомости

Банк «ФК Открытие» подал иски к девяти своим бывшим топ-менеджерам. Исковые заявления были поданы 23 августа и пока не приняты к производству, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий к менеджерам пока неизвестна: в материалах суда пока не указано, какие требования заявляет банк.

Иски были поданы к бывшему старшему вице-президенту «ФК Открытие» Николаю Яровому, бывшим вице-президентам Максиму Янпольскому и Геннадию Жужлеву, к Елене Будник, входившей в правление банка, а также топ-менеджерам банка Татьяне Серебренниковой, Александру Тарабрину, Константину Чигиреву, Сергею Бабкину и Антону Сбытову.

Янпольский от комментариев отказался. Дозвониться до Геннадия Жужлева, Александра Тарабрина и Елены Будник «Ведомости» пока не смогли. Связаться с другими ответчиками не удалось.

«Ведомости» направили запрос представителю «ФК Открытие» и ожидают его комментариев.

«ФК Открытие» с конца августа прошлого года находится на санации - его новым собственником стал Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ. Сейчас банком управляет команда выходцев из «ВТБ 24», возглавил «ФК Открытие» экс-президент «ВТБ 24» Михаил Задорнов.