Финансы / Страхование

ЦБ приостановил лицензии «Крымского страхового альянса»

Компания собиралась стать первым местным страховщиком Крыма
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Банк России приостановил действие лицензий страховой компании «Крымский страховой альянс» до устранения нарушений, сообщил регулятор.

В частности, на пятидневный срок приостановлены лицензии на добровольное личное страхование за исключением добровольного страхования жизни, на добровольное имущественное страхование, на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, а также на обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта.

В компанию назначена временная администрация.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ и Российского союза автостраховщиков (РСА) .

«Крымский страховой альянс» начал работать на полуострове больше 16 лет назад, еще до вхождения Крыма в состав России. На территории полуострова «Крымский страховой альянс» работает не как полноценная страховая компания, а как агент, объяснял ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В июне стало известно, что компания обратилась в ЦБ за лицензией на продажу полисов ОСАГО. Получение такой лицензии позволило бы «Крымскому страховому альянсу» стать первым местным универсальным страховщиком в Крыму.

Как рассказывала «Ведомостям» жительница Симферополя, на территории полуострова нет офисов крупных российских страховщиков, жители покупают полисы ОСАГО или у агентов, или электронные полисы – через сайт компании. Уфимцев отмечал, что «Крымский страховой альянс» – не самая крупная компания по сравнению с другими российскими страховщиками, «но для местных локальных задач она вполне соответствует».

После присоединения Крыма к России первой страховой компанией, которая начала работу на полуострове и решила открыть там офисы, стала региональная екатеринбургская компания «Северная казна». Однако в апреле 2015 г. Центробанк отозвал у нее лицензию.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике