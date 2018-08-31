ЦБ приостановил лицензии «Крымского страхового альянса»

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Банк России приостановил действие лицензий страховой компании «Крымский страховой альянс» до устранения нарушений, сообщил регулятор.

В частности, на пятидневный срок приостановлены лицензии на добровольное личное страхование за исключением добровольного страхования жизни, на добровольное имущественное страхование, на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, а также на обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта.

В компанию назначена временная администрация.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ и Российского союза автостраховщиков (РСА) .

«Крымский страховой альянс» начал работать на полуострове больше 16 лет назад, еще до вхождения Крыма в состав России. На территории полуострова «Крымский страховой альянс» работает не как полноценная страховая компания, а как агент, объяснял ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В июне стало известно, что компания обратилась в ЦБ за лицензией на продажу полисов ОСАГО. Получение такой лицензии позволило бы «Крымскому страховому альянсу» стать первым местным универсальным страховщиком в Крыму.

Как рассказывала «Ведомостям» жительница Симферополя, на территории полуострова нет офисов крупных российских страховщиков, жители покупают полисы ОСАГО или у агентов, или электронные полисы – через сайт компании. Уфимцев отмечал, что «Крымский страховой альянс» – не самая крупная компания по сравнению с другими российскими страховщиками, «но для местных локальных задач она вполне соответствует».

После присоединения Крыма к России первой страховой компанией, которая начала работу на полуострове и решила открыть там офисы, стала региональная екатеринбургская компания «Северная казна». Однако в апреле 2015 г. Центробанк отозвал у нее лицензию.