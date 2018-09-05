«ФК Открытие» продлил спонсорский контракт со «Спартаком» до 2023 года

Стадион «Спартака» будет называться «Открытие арена» как минимум до 2023 г. Сергей Бобылев / ТАСС

Футбольный клуб «Спартак», принадлежащий вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну, и банк «ФК Открытие», которым владеет ЦБ, продлили спонсорское соглашение до 2023 г., сообщил предправления банка Михаил Задорнов. По его словам, новым контрактом предусмотрено, что стадион клуба сохранит название «Открытие арена» на ближайшие пять лет.

«ФК Открытие» стал спонсором московского «Спартака» в феврале 2013 г. Тогда стороны объявили о заключении сделки на 1,2 млрд руб. По ее условиям открывавшийся в сентябре 2014 г. в Тушине стадион московского клуба должен в течение шести лет называться «Открытие арена», а на игровых футболках команды появилась символика банка, сообщала пресс-служба «Спартака».

Федун и Задорнов не стали раскрывать финансовые условия нового соглашения. По словам Федуна, это существенная сумма и «можно сказать, что это самый большой контракт на нейминг в Восточной Европе». «ФК Открытие» продлил контракт со «Спартаком», несмотря на сокращение маркетинговых затрат в этом году на 30%, а в будущем – вдвое, отметил Задорнов: «Но мы сегодня подписываем соглашение на пять лет, поскольку жизнь и бизнес учат тому, что нужно выделять главное» (цитата по «Спорт-экспрессу»).

📰 @fcsm_official и @otkritie продлили договор о сотрудничестве

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В день рождения стадиона в Тушине состоялась пресс-конференция, посвященная этому событию. Новое соглашение будет действовать до 2023 года. 🤝



📍Все подробности 👉🏻 https://t.co/uEhCJMHSZE pic.twitter.com/AgTNVWuyt5 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 сентября 2018 г.

До осени 2017 г. «ФК Открытие» был одним из крупнейших частных банков России. Однако год назад ЦБ объявил о санации банка из-за его неудовлетворительного финансового состояния. Сейчас регулятору принадлежит 99,99% «ФК Открытие». В конце 2017 г. Задорнов говорил, что продление спонсорского контракта после 2018 г. со «Спартаком» – предмет переговоров.

Пока без IPO По словам Федуна, IPO «Спартака» отложено, так как клуб является пока убыточным без финансовых вливаний со стороны акционеров. Кроме того, из-за отсутствия инвестора заморожено строительство манежа на 12 000 мест рядом со стадионом

До санации среди миноритарных акционеров «ФК Открытие» были Федун и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «Лукойл» является генеральным спонсором команды с 2000 г., а Федун владеет клубом с 2004 г.

Кроме «Лукойла» и «ФК Открытие» спонсорские контракты со «Спартаком» заключили, например, Nike, Nissan, «Вятский квас», Hugo Boss и «СДК Гарант».

Летом 2018 г. «Спартак» впервые частично раскрыл свои доходы. Например, в чемпионском сезоне 2016/17 г. клуб заработал на продаже билетов и абонементов рекордную для себя сумму – 579,4 млн руб. Еще 403,4 млн руб. принесла продажа VIP-лож. Продажа телеправ пополнила бюджет клуба в чемпионском сезоне на 193,1 млн руб., а продажа атрибутики – на 204 млн руб.

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