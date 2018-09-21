Финансы / Банки

Банки не будут конвертировать валютные вклады в случае санкций США

ЦБ обещает, что их вернут наличными долларами
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Если банку запретят безналичные расчеты в долларах, он выдаст вкладчикам их валюту наличными, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Если вдруг так произойдет, что будут ограничения в отношении того банка, который держит эти вклады в иностранной валюте, по безналичным расчетам, то значит, вы заберете свои деньги наличными долларами. Но я думаю, что этот риск минимальный», – заверил он вкладчиков (цитаты Швецова по «Интерфаксу»).

Президент ВТБ Андрей Костин допускал в интервью агентству Bloomberg возможность конвертации долларовых вкладов в рубли в случае, если США заблокируют российским банкам операции в долларах. Подготовленный группой сенаторов законопроект предполагает ограничение расчетов в долларах для ВТБ и других крупнейших российских госбанков (Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк), также предусматривает запрет на покупку нового российского госдолга.

ВТБ запасается наличной валютой, говорил Костин в другом интервью – Business FM: «Мы много завезли, поэтому, в принципе, готово базовое решение, которое принимается правительством и Центральным банком и крупнейшими банками: клиенты пострадать не должны».

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Комментарии  ()
Fester
16:37 21.09.2018
Давно пора научиться печатать эти долбаные доллары. Одна польза кругом!
00
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