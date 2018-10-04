ЦБ запретил страховщику Urban Group работать с застройщиками
«Проминстрах» исключен из списка страховщиков застройщиков и не может заключать новые договоры
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«Проминстрах» страховал ответственность пяти компаний, входящих в Urban Group, которые 9 июля были признаны судом банкротами, говорится в сообщении агентства «Эксперт РА»
Евгений Разумный / Ведомости
Страховая компания «Проминстрах» с 3 октября исключена из списка страховщиков, соответствующих требованиям закона о долевом строительстве (214-ФЗ). Это следует из сообщения ЦБ, в котором не оказалось «Проминстраха». Страховать гражданскую ответственность застройщиков перед дольщиками могут только компании из списка ЦБ.
В сообщении ЦБ не приводятся причины исключения «Проминстраха» из списка страховщиков застройщиков. Гендиректор компании Илья Озолин в беседе с «Ведомостями» назвал решение ЦБ неожиданным, пообещав предоставить подробные комментарии позже.
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