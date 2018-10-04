ЦБ запретил страховщику Urban Group работать с застройщиками

«Проминстрах» исключен из списка страховщиков застройщиков и не может заключать новые договоры

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Проминстрах» страховал ответственность пяти компаний, входящих в Urban Group, которые 9 июля были признаны судом банкротами, говорится в сообщении агентства «Эксперт РА» Евгений Разумный / Ведомости

Страховая компания «Проминстрах» с 3 октября исключена из списка страховщиков, соответствующих требованиям закона о долевом строительстве (214-ФЗ). Это следует из сообщения ЦБ, в котором не оказалось «Проминстраха». Страховать гражданскую ответственность застройщиков перед дольщиками могут только компании из списка ЦБ.

В сообщении ЦБ не приводятся причины исключения «Проминстраха» из списка страховщиков застройщиков. Гендиректор компании Илья Озолин в беседе с «Ведомостями» назвал решение ЦБ неожиданным, пообещав предоставить подробные комментарии позже.