Финансы / Страхование

ЦБ запретил страховщику Urban Group работать с застройщиками

«Проминстрах» исключен из списка страховщиков застройщиков и не может заключать новые договоры
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Страховая компания «Проминстрах» с 3 октября исключена из списка страховщиков, соответствующих требованиям закона о долевом строительстве (214-ФЗ). Это следует из сообщения ЦБ, в котором не оказалось «Проминстраха». Страховать гражданскую ответственность застройщиков перед дольщиками могут только компании из списка ЦБ.

В сообщении ЦБ не приводятся причины исключения «Проминстраха» из списка страховщиков застройщиков. Гендиректор компании Илья Озолин в беседе с «Ведомостями» назвал решение ЦБ неожиданным, пообещав предоставить подробные комментарии позже.

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