Кредиторы подали еще один иск к братьям Ананьевым
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Братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым предъявлен уже четвёртый иск от состоятельных клиентов Промсвязьбанка, купивших ноты компании Peters International (Cayman) Limited, которые выпускались под гарантии Ананьевых. На прошлой неделе, 5 октября, в Высокий суд Лондона обратились ещё 75 держателей кредитных нот на $16,2 млн и 5,6 млн евро, рассказал «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков, который представляет интересы истцов.
Инвесторы хотят присоединиться к другой группе из семи кредиторов, которые уже подали иск в августе. Кредиторы просят суд заморозить активы на совокупную сумму требований — $27,4 млн и 6,1 млн евро. Сюда вошли активы Ананьевых и связанных с ними компаний, в том числе и акции банка «Возрождение», а также средства, полученные от продажи его пакета акций.
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