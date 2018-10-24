Финансы / Рынки

Слова советника Трампа укрепили рубль

После заявления Болтона рубль подорожал на 60 копеек к доллару, но к вечеру растерял рост
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Рубль в среду днем резко укрепился после того, как советник президента США Джон Болтон заявил, что США не намерены вводить дополнительные санкции против России в ближайшее время. Рубль подорожал на 59 и 74 коп. к доллару и евро соответственно: к 14.53 мск доллар стоил 65,03 руб., евро – 74,08 руб.

Однако к 17.36 мск рубль растерял свой рост: доллар скорректировался до 65,55 руб., евро – до 74,76 руб.

Рубль по-прежнему недооценен и большую часть этой премии составляет именно санкционный компонент, говорит аналитик «Альфа капитала» Дарья Желаннова. Кроме того, развивающиеся рынки в принципе чувствовали себя слабо на этой неделе: инвесторы выходили из их бумаг, ожидая более агрессивного роста ставок ФРС, продолжает она. «Поэтому естественно, что курс мгновенно отреагировал на позитивные сообщения о том, что США пока не рассматривают новые санкции в отношении России», – говорит она.

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