Суд обязал сына Бориса Минца выплатить Промсвязьбанку $20 млн

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Дмитрий Минц на вопросы «Ведомостей» не ответил Александр Щербак/ТАСС

Лефортовский районный суд 17 октября постановил взыскать $20 млн с председателя совета директоров ФГ «Будущее» Дмитрия Минца, сына бывшего владельца группы Бориса Минца. Он также должен будет компенсировать судебные издержки на 60 000 руб., следует из определения суда.

Иск к Дмитрию Минцу в августе подал Промсвязьбанк, который ЦБ в декабре прошлого года забрал на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Минц был поручителем по кредиту, который Промсвязьбанк выдал компании его отца – O1 Group. В 2014 г. банк открыл O1 Group кредитную линию на $60,5 млн под 5,25% годовых для покупки ценных бумаг. Срок погашения кредита – июнь 2019 г. Дмитрий Минц как поручитель по кредиту отвечает по обязательствам O1 Group в пределах $20 млн.