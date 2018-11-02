Суд обязал сына Бориса Минца выплатить Промсвязьбанку $20 млн
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Лефортовский районный суд 17 октября постановил взыскать $20 млн с председателя совета директоров ФГ «Будущее» Дмитрия Минца, сына бывшего владельца группы Бориса Минца. Он также должен будет компенсировать судебные издержки на 60 000 руб., следует из определения суда.
Иск к Дмитрию Минцу в августе подал Промсвязьбанк, который ЦБ в декабре прошлого года забрал на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Минц был поручителем по кредиту, который Промсвязьбанк выдал компании его отца – O1 Group. В 2014 г. банк открыл O1 Group кредитную линию на $60,5 млн под 5,25% годовых для покупки ценных бумаг. Срок погашения кредита – июнь 2019 г. Дмитрий Минц как поручитель по кредиту отвечает по обязательствам O1 Group в пределах $20 млн.
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