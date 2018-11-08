Из Сбербанка уходит куратор розничного бизнеса

Андрей Махонин / Ведомости

Заместитель предправления Сбербанка Александр Торбахов намерен покинуть свой пост. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с его решением, а также подтвердил «Ведомостям» человек, который знает это от сотрудников банка.

Об уходе Торбахова может быть объявлено на следующей неделе, указало Reuters. Пресс-служба Сбербанка отказалась от комментариев. Телефон Торбахова выключен.

Один из сотрудников Сбербанка рассказал, что слухи об уходе Торбахова ходят давно, однако явно его уход не подтвердил. Он отметил, что банк переформатировал структуру управления, и у Торбахова осталось не очень много функций. Собеседник «Ведомостей» на платежном рынке говорит, что темы, курируемые Торбаховым – розница, в том числе карточный бизнес, на которых когда-то концентрировался Сбербанк, сейчас менее приоритетны для него по сравнению с управлением данными и созданием экосистемы, развитием небанковского бизнеса. Банк

В июне у Торбахова сменился руководитель: вместо ушедшего первого зампреда Максима Полетаева, курировавшего в том числе розницу, за розничный блок в этой должности стал отвечать Александр Ведяхин, до этого курировавший в Сбербанке риски.

Торбахов начал работать в Сбербанке в сентябре 2010 г. в должности советника президента Германа Грефа. Через месяц он стал зампредом правления и начал курировать работу блока «Розничный бизнес». До прихода в Сбербанк Торбахов был гендиректором «Вымпелкома», а до того работал в аудиторской компании Deloitte & Touche, «Росгосстрахе», «Ринако Плюс» и группе «НИКойл».