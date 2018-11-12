Президентом Совкомбанка стал бывший предправления Росевробанка Илья Бродский

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Бродский будет курировать работу с юридическими лицами Илья Питалев / РИА Новости

Бывший председатель правления Росевробанка Илья Бродский стал президентом Совкомбанка, говорится в пресс-релизе последнего. Ранее такой должности в банке не было. Бродский будет курировать работу с юридическими лицами.

В понедельник, 12 ноября, Совкомбанк объявил о завершении объединения с Росевробанком. Функции единоличного исполнительного органа продолжит исполнять Дмитрий Гусев, который занимает должность предправления Совкомбанка с 2011 г. По оценке Совкомбанка, капитал объединенного банка превысит 100 млрд руб., активы составят порядка 1 трлн руб.