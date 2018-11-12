ВТБ предложил СМИ пари на миллиард рублей

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Евгений Разумный / Ведомости

Группа ВТБ в понедельник, 12 ноября, предложила пари российским и иностранным средствам массовой информации. Она считает, что СМИ, сообщившим, что «группа ВТБ якобы выдала кредит компании QIA на приобретение акций «Роснефти», стоило бы заплатить за это, если информация окажется неверной.

«Группа ВТБ уже неоднократно заявляла, что это не так. <...> Для того чтобы разрешить этот спор, мы предлагаем средствам массовой информации, распространившим эти сведения, заключить юридически обязывающие соглашения с банком ВТБ: в случае если их утверждения не соответствуют действительности, каждое из них заплатит по миллиарду рублей банку ВТБ, переведя деньги на наш счет», – говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении госбанка с указанием реквизитов для перевода средств. Группа ВТБ подчеркнула, что не кредитовала компанию QIA с 2014 г.