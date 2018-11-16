Русский ипотечный банк перестал проводить платежи

Он объясняет свои проблемы кампанией негатива в интернете

Банк пишет, что столкнулся с волной негативных публикаций о себе, что «вызвало массовое снятие и вывод денежных средств клиентами банка» Евгений Разумный / Ведомости

Московский Русский ипотечный банк (РИБ) сегодня сообщил о прекращении операционной деятельности. Объявление об этом опубликовано на главной странице его сайта.

Банк пишет, что столкнулся с волной негатива в соцсетях, на форумах и в анонимных Telegram-каналах, что «вызвало массовое снятие и вывод денежных средств клиентами банка». «В сложившейся ситуации осуществлять операционную деятельность банка, в том числе с использованием каналов дистанционного обслуживания, в нормальном режиме не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Платежи и переводы в интернет-банке и мобильном приложении недоступны, уточняет банк.

Совет директоров и менеджмент РИБ во взаимодействии с ЦБ вырабатывают меры для восстановления работоспособности. О результатах организация обещает сообщить дополнительно.

«Напоминаем вам, что счета физических лиц общей суммой до 1.4 млн рублей застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Банк неукоснительно соблюдает требования законодательства о страховании вкладов», — резюмирует банк.

По данным ресурса Банки.ру, РИБ находился в конце второй сотни российских банков по размеру активов. На 1 октября у банка было 8,28 млрд руб. средств физлиц. В сентябре оттока не было, следует из отчетности банка. Компании держали в банке 2,78 млрд руб., существенного сокращения также не было: юрлица забрали менее 100 млн руб. По словам контрагента банка, он столкнулся с оттоком средств клиентов уже в ноябре. Отчетность за октябрь и ноябрь пока недоступна.

«Ведомости» направили запрос в ЦБ.