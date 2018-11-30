Акционеры «Санкт-Петербурга» будут получать почти вдвое больше

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Ярослав Чингаев для Ведомостей

Банк «Санкт-Петербург» меняет дивидендную политику: он намерен платить владельцам обыкновенных акций не менее 20% чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, как прежде. Такое решение принял наблюдательный совет банка 29 ноября, говорится в сообщении «Санкт-Петербурга».

Цель – увеличение рыночной капитализации, сообщила пресс-служба «Санкт-Петербурга». «Вместе с тем, это знак признательности нашим инвесторам, значительно увеличивающий дивидендную доходность», – приводятся в сообщении банка слова предправления Александра Савельева.