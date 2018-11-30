Финансы / Банки

Акционеры «Санкт-Петербурга» будут получать почти вдвое больше

Банк переходит на выплату дивидендов по МСФО
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Банк «Санкт-Петербург» меняет дивидендную политику: он намерен платить владельцам обыкновенных акций не менее 20% чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, как прежде. Такое решение принял наблюдательный совет банка 29 ноября, говорится в сообщении «Санкт-Петербурга».

Цель – увеличение рыночной капитализации, сообщила пресс-служба «Санкт-Петербурга». «Вместе с тем, это знак признательности нашим инвесторам, значительно увеличивающий дивидендную доходность», – приводятся в сообщении банка слова предправления Александра Савельева.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике