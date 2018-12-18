Финансы / Банки

Банки выпустили 50 млн карт «Мир»

Россияне тратят по ним 250 млрд рублей в месяц
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Российские банки, по данным на ноябрь 2018 г., выпустили 50 млн карт «Мир», рассказал гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. На конец III квартала в России было 268 млн карт – таким образом, доля национальных карт в общей эмиссии составляет 18,6%.

Доля «Мира» в оборотах оплаты товаров и услуг в III квартале – 14,2%, поделился Комлев. Всего россияне за этот период оплатили картами товары и услуги на 5,3 трлн руб., следует из статистики ЦБ, т. е. на «Мир» пришлось более 750 млрд руб.

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