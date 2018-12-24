Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело
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В отношении бывшего менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц заведено уголовное дело, рассказал «Ведомостям» предправления банка Михаил Задорнов. Следственный комитет возбудил дело весной 2018 г. после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие». Имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело, Задорнов не назвал. Представители Следственного комитета и Генпрокуратуры на запросы «Ведомостей» не ответили.
Дело связано со сделками, которые прошли незадолго до того, как 29 августа 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» в свой Фонд консолидации банковского сектора. За 20 дней до этого банк купил облигации «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца. Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредиты в «ФК Открытие» и выкупили облигации по договорам репо, следует из постановления московского арбитража.
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