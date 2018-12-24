Предправления «ФК Открытие»: «Не всё надо делать публичным»

Михаил Задорнов – об отношениях с бывшими собственниками санируемого банка, о первых результатах и о том, как будет продавать банк

Статья опубликована в № 4724 от 25.12.2018 под заголовком: Михаил Задорнов: «Не всё надо делать публичным»

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Михаил Задорнов, председатель правления «ФК Открытие» Максим Стулов / Ведомости

Через неделю будет ровно год, как Михаил Задорнов пришел в санируемый банк «ФК Открытие». За это время Центробанк закрыл дыру, предоставив капитал, а новая команда банка расчистила баланс, начала заново отлаживать бизнес-процессы и продолжила переговоры как с бывшими собственниками самого банка, так и с владельцами крупнейших компаний-заемщиков. Заняться всем в этом году не удалось, признает Задорнов, но считает, что команда справилась по максимуму. Работа по проблемным и непрофильным активам проходит в бесконечных переговорах с бывшими собственниками, в судах и финансовых расследованиях. В 2019 г. команде банка предстоит не только выводить на прибыль непрофильный бизнес и искать инвесторов для его реализации, но и ударными темпами развивать сам «ФК Открытие», чтобы затем продать и его. За год кредитный портфель банка должен вырасти на 60–70%, а сам Задорнов готовится к поездкам в Лондон и Нью-Йорк, чтобы демонстрировать достижения.

– Какие у вас ощущения от того, как вы провели год в «ФК Открытие»? Насколько они отличаются от того, что было в группе ВТБ?

– Год прошел раза в три интенсивнее, чем последние годы в группе ВТБ. Несмотря на то что и там у нас задач было более чем достаточно. «ФК Открытие» – это, по сути, стартап, где одновременно приходится отлаживать много базовых процессов. Это совершенно иная степень физической нагрузки для людей. И я очень благодарен нашей команде на всех уровнях: коллеги регулярно работают по выходным, задерживаются до ночи, от иных письма по e-mail приходят далеко за полночь.

И у меня, и у многих менеджеров есть, думаю, мысли, что за этот год можно было сделать больше. Что-то не получилось из того, что мы могли бы сделать именно в этом году.

Михаил Задорнов председатель правления «ФК Открытие» Родился в 1963 г. в Москве. Окон- чил Московский институт народного хозяйства и аспирантуру Института экономики АН СССР. В 1985–1986 гг. служил в армии

1990 работал в госкомиссии по экономической реформе Совета министров РСФСР

1991 ведущий научный сотрудник Центра экономических и политических исследований

1993 Руководитель бюджетного комитета Госдумы

1997 Назначен министром финансов России

1999 Депутат Государственной думы

2005 председатель правления банка «ВТБ 24»

2018 председатель правления «ФК Открытие»

Но в целом ощущения очень хорошие. Если посмотреть объективно, отойдя от текучки, которой к концу года накопилось огромное количество – завершение сделок, проектов, планирование на 2019 г., обновление менеджмента в дочерних организациях, – можно говорить о том, что сделано очень много. Полагаю, 85–90% из намеченного. 10% из намеченного в начале года мы сделать не успели, но в целом я бы сказал, что год отработали на все 150%. Я очень доволен результатами 2018 г.

Главное – нам удалось сформировать команду. Как на уровне головного офиса, так и в регионах, причем во всех 70. Это колоссальное достижение за столь короткое время. Основную роль в этом сыграли люди, перешедшие со мной из «ВТБ 24». Многие региональные управляющие «Открытия», примерно треть, – это бывшие управляющие «ВТБ 24». Еще это команда «ФК Открытие» и Бинбанка – на них пришлась вторая треть. Имея две такие точки опоры, мы могли внимательно искать людей на рынке. Сейчас команда сформирована на 90%.

Второе достижение – структурирование группы и ее докапитализация. Ни одному из крупнейших участников группы не нужен дополнительный капитал. Мы будем работать с тем капиталом и с той структурой, которая была оговорена с ЦБ в июне. Предстоит еще, правда, объединение «ФК Открытие» и Бинбанка.

Ну и третье – это работа с бывшими собственниками банков и их долгами. С «Открытие холдингом» и «Росгосстрахом» мы в значительной степени разобрались. Что-то уже получили, где-то еще судимся. Но вся история взаимоотношений тут понятна. Впереди такая же работа по бывшим собственникам Бинбанка и по проблемным активам Промсвязьбанка, переданным АвтоВАЗбанку, который войдет в состав банка непрофильных активов (БНА) в марте 2019 г.

На этот год мы утверждали бизнес-план в конце февраля. И для столь высокой степени неопределенности, которая тогда была, мы почти по всем параметрам его исполнили. Отклонения в пределах 10–15%. Это очень мало. Большинство развилок, которые зависели от нас, мы преодолели.

– А что не удалось сделать?

– Это в основном связано с проблемными активами и переговорами с предыдущими собственниками. У этих переговоров слишком много линий. Теоретически что-то можно было сделать быстрее – договориться или раньше начать судебные разбирательства. Но объективно количество судов и переговоров, которые ведет наша команда, слишком велико, есть физические пределы человеческих возможностей. Многое и так было сделано существенно быстрее, чем принято на рынке.

И переговоры, и суды

– Вы встречались лично с Вадимом Беляевым после того, как пришли в «ФК Открытие»?

– Да, я с ним встречался.

– А где?

– Это лишние подробности. Не всё надо делать публичным. Мы встречались, у нас есть налаженные каналы коммуникации. Нам удалось сделать уже несколько десятков сделок по погашению задолженности перед банком – активами, которые нам передают.

ПАО «Банк «ФК Открытие» банковская группа

Акционеры (на 30 сентября 2018 г.): Банк России (свыше 99,99%).



Финансовые показатели (МСФО, девять месяцев 2018 г.):

активы – 2 трлн руб.,

капитал – 320,1 млрд руб.,

чистая прибыль – 30,8 млрд руб.

Мы получили от «Открытие холдинга» 80% «Балтийского лизинга», сейчас доводим эту долю до 100%. Предприятия группы «Кама картон» поставлены на баланс. Запущен инвестиционный проект по строительству завода по производству беленого картона. Это будет абсолютно новое производство – идет поставка оборудования, строительство цехов в Краснокамске. Мы получили контроль над ТПГК, газовым предприятием Печорского бассейна, и нефтяным месторождением в Харьяге на северо-востоке Красноярского края. Это из сделок, закрытых за последние две недели.

– Сколько сейчас Беляев и его структуры должны банку?

– До начала декабря было погашено около 100 млрд руб. Был урегулирован ряд сделок репо. Это еще где-то 75 млрд руб. постановки акций на баланс «ФК Открытие» и БНА. Остающийся долг составляет примерно 300 млрд руб.

– Беляев должен был выкупать бонды «Открытие холдинга». Выкупил ли он их и в каком объеме?

– Надо уточнить. Эта сделка на 100% пройдет в ближайшее время. Мы договорились, что деньги, которые у него на счетах в «ФК Открытие», будут направлены на приобретение облигаций.

– У него были относительно небольшие деньги на счетах.

– Да, небольшие, но это вопрос принципиальный. Мы считаем, что деньги бывших собственников и деньги на счетах «Открытие холдинга» в «ФК Открытие» или других банках группы должны быть направлены на погашение долга холдинга.

– Сколько денег на счетах? Кроме личных денег Беляева.

– Сумма все время меняется, но это все-таки миллиарды рублей.

– Что там может меняться, кроме списания? Поступления какие-то есть на счета?

– Это большой холдинг, средства на счета поступают постоянно. Но все эти деньги пойдут на погашение долга.

– Казалось, что, после того как «ФК Открытие» отошел ЦБ, у «Открытие холдинга» хороших активов и нет, ведь банк был его основным бизнесом. Получается, что говорить сейчас о том, что эта компания стала пустой, нельзя?

– Только казалось. Банк, возможно, и был основным бизнесом, но бизнес-интересы были разными. Никак нельзя говорить, что эта компания пустая.

– С кем из бывших собственников «Открытие холдинга» кроме Беляева вы еще ведете переговоры?

– Практически со всеми бывшими – не только «Открытие холдинга», но и Гуцериевыми, и Шишхановым. С Ананьевыми пока не в активной фазе.

– С Александром Мамутом ведете переговоры?