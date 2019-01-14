Финансы / Банки

ЦБ не дает банкам использовать все преимущества нового бухучета

Переход на МСФО 9 не поможет банкам-санаторам улучшить нормативы
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Банки, занимающиеся финансовым оздоровлением других банков, ждали нового года: с января в российском бухучете вступили в силу принципы стандарта МСФО 9, которые сулили им улучшения ряда показателей. Ждали они напрасно, следует из письма ЦБ, опубликованного в декабре 2018 г. Регулятор рекомендовал не использовать некоторые новшества, заимствованные из международных стандартов.

До середины 2017 г. банки санировались по кредитной схеме – с привлечением рыночного инвестора, чаще всего другого банка. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдавало санаторам льготные кредиты, которые позволяли им закрывать дыры в балансах пациентов. Их ставка, как правило, составляла 0,51% годовых, и банки в отчетности по МСФО отражали разницу между ней и рыночной ставкой за весь срок кредита, записывая ее себе в прибыль. Это позволяло признавать сразу все проблемы на балансе санируемого банка, не нарушая нормативы.

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