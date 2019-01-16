Финансы / Рынки

Как украинские хакеры заработали более $4 млн на фондовом рынке США

Их жертвой стал регулятор – Комиссия по ценным бумагам и биржам
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во вторник подала в суд на украинского хакера Александра Еременко, шесть трейдеров из Украины, России и Калифорнии и двух юридических лиц. Она обвиняет их в том, что они незаконно заработали минимум $4,1 млн на фондовом рынке, взломав ее систему раскрытия финансовых результатов компаний.

Кроме того, министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения Еременко и другому украинцу Артему Радченко, который ему предположительно помогал.

О взломе своей системы Edgar, куда компании загружают документы с информацией о своих финансовых результатах, SEC сообщила в сентябре 2017 г., хотя хакеры проникли в нее еще в 2016 г. Это стало ударом по репутации SEC, поскольку она сама требует от публичных компаний раскрывать информацию о кибератаках как можно скорее.

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