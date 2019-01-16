Финансы / Банки

Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России

Он вновь обогнал «Роснефть» по капитализации на Московской бирже
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Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией в России, обогнав «Роснефть» по капитализации на Московской бирже. По итогам торгов среды, 16 января, капитализация госбанка превысила 4,5 трлн руб., а капитализация «Роснефти» составила 4,46 трлн руб. На третьем месте «Лукойл» с 3,84 трлн руб.

Последний раз Сбербанк был самой дорогой российской компанией в ноябре 2018 г. Однако лидером по капитализации госбанк был всего четыре дня, после чего его вновь обогнала «Роснефть».

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