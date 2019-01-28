Страховщики ОСАГО не увеличили сборы за 2018 год
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
За 2018 г. страховщики ОСАГО не увеличили сборы: они составили 227,9 млрд руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Лидером по сборам в ОСАГО стало «Альфастрахование» (36,2 млрд руб.). Прежний лидер, «РЕСО-гарантия», опустился на второе место (34,5 млрд руб.), а тройку замкнул «Ингосстрах» (22,9 млрд руб.). Выплаты по ОСАГО за прошлый год сократились на 21% до 142,2 млрд руб. ЦБ статистику по страховщикам за 2018 г. пока не раскрывал.
В 2018 г. страховщики продали полисов ОСАГО на 775 112 шт. больше – всего 39,98 млн шт. При этом новых легковых автомобилей в прошлом году было продано на 1,6 млн шт. больше, следует из данных «Автостата». Разницу в динамике продаж новых машин и полисов ОСАГО замгендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин объясняет тем, что не все владельцы новых машин покупают полисы обязательной автогражданки.
В среднем полис в прошлом году подешевел на 1,9% до 5501 руб., причина – рост конкуренции между компаниями и работа системы «бонус-малус» (скидки за безаварийную езду и надбавки за аварии. – «Ведомости»), говорит президент РСА Игорь Юргенс (его слова приведены в сообщении союза). По словам Юргенса, около 80% всех автовладельцев ездят безаварийно и накопившаяся «скидка» сказывается на средней премии. И средняя стоимость полиса ОСАГО продолжит падать, считает он.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}