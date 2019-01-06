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Центробанк рассказал об изменениях в ОСАГО к 2021 году

К 2021 г. в полисе ОСАГО могут отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности. Об этом «Российской газете» рассказал начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

Говоря о территориальном коэффициенте, Табаков отметил, что место жительства, возможно, будет в будущем влиять на тариф, «но это будет менее формально, чем сейчас». «Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 г.», — добавил он.

В настоящее время стоимость полиса ОСАГО отличается в зависимости от региона, где проживает россиянин, отмечает «Российская газета»: житель небольшого поселка в Свердловской области платит за полис в среднем 3600 руб., тогда как такой же водитель через несколько километров, уже в Курганской области, платит 1980 руб.

ЦБ считает, что страховая компания сама должна определять, какова в населенном пункте плотность движения и качество дорог, подчеркнул Табаков.

На вопрос, будет ли отменен коэффициент мощности (цена полиса ОСАГО зависит, в частности, от мощности двигателя автомобиля), начальник управления ответил, что в этой области «изменения произойдут, видимо, уже в 2021 г.». Он отметил, что сейчас при мощности машины от 120 л. с. тариф вырастает на 40%, а при мощности более 150 л. с. — на 60%. «Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 л. с. считался гоночным. По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 л. с., а для них все еще действует повышающий тариф», — подчеркнул Табаков.

После отмены коэффициента мощности страховщики смогут увеличивать тариф не более чем на 40%, сообщил Табаков. «При этом, — добавил он, — должна появиться и возможность предоставления дополнительной скидки на те же 40%. Пусть компании сами решают: может быть, они дополнительно учтут марку автомобиля, может быть, начнут более внимательно изучать водителей».

С 9 января вступают в силу изменения в тарифах ОСАГО: тарифный коридор расширяется на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. Сейчас коридор базового тарифа, в рамках которого страховщики самостоятельно определяют стоимость полиса ОСАГО, составляет 3432–4118 руб.

Согласно поправкам Минфина в закон об ОСАГО, с которыми «Ведомости» ознакомились в октябре 2018 г., коэффициент мощности и региональный коэффициент будут отменены с 1 сентября 2019 г. и 1 сентября 2020 г. соответственно.