Финансы / Страхование

Крупнейший страховщик пересмотрел цены на ОСАГО

«Согаз» снизил до минимума ставки для юрлиц, а для населения – задрал до максимума в 40% территорий
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Крупнейшие страховые компании продолжают раскрывать обновленные базовые ставки тарифов ОСАГО, по которым продают полисы после расширения тарифного коридора. Его ЦБ 9 января расширил на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. Цена полиса определяется на их основе с поправкой на возраст и стаж, аварийность водителя и др.

У «Согаза», крупнейшего страховщика России и номера 6 в ОСАГО (данные ЦБ за 9 месяцев и Российского союза автостраховщиков за 11 месяцев 2018 г.), базовые ставки тарифов ОСАГО выросли более чем в 60% территорий присутствия, следует из приказа на его сайте. Более чем в 140 территориях (из 358 всего) «Согаз» установил предельное значение тарифа: 4942 руб., максимальный рост тарифа – 20%.

Снижены базовые тарифы чуть более чем в 10 регионах. Сильнее всего (на 10%) снизились в Москве и Подмосковье: теперь базовая ставка здесь составляет 3753 руб. Тарифы ОСАГО изменены в зависимости от убыточности региона, объясняет представитель «Согаза».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике