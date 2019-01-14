Крупнейший страховщик пересмотрел цены на ОСАГО
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Крупнейшие страховые компании продолжают раскрывать обновленные базовые ставки тарифов ОСАГО, по которым продают полисы после расширения тарифного коридора. Его ЦБ 9 января расширил на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. Цена полиса определяется на их основе с поправкой на возраст и стаж, аварийность водителя и др.
У «Согаза», крупнейшего страховщика России и номера 6 в ОСАГО (данные ЦБ за 9 месяцев и Российского союза автостраховщиков за 11 месяцев 2018 г.), базовые ставки тарифов ОСАГО выросли более чем в 60% территорий присутствия, следует из приказа на его сайте. Более чем в 140 территориях (из 358 всего) «Согаз» установил предельное значение тарифа: 4942 руб., максимальный рост тарифа – 20%.
Снижены базовые тарифы чуть более чем в 10 регионах. Сильнее всего (на 10%) снизились в Москве и Подмосковье: теперь базовая ставка здесь составляет 3753 руб. Тарифы ОСАГО изменены в зависимости от убыточности региона, объясняет представитель «Согаза».
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