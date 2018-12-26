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Центробанк назначил омбудсмена по страховым спорам

Совет директоров Центробанка принял решение назначить Виктора Климова финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Климов приступит к работе в новой должности 9 января.

Климов является руководителем проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков». Ранее источники рассказывали «Ведомостям», что ЦБ может назначить на должность финансового омбудсмена по страховым спорам Климова, исполнительного вице-президента Всероссийского союза страховщиков Андрея Юрьева или директора службы развития сервисов «Глонасс» Павла Бунина.

Закон о финансовом уполномоченном вступил в силу 3 сентября. С 1 июня 2019 г. омбудсмены начнут рассматривать имущественные споры по ОСАГО. Услуги уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг будут бесплатными.

Необходимость в появлении такой должности объясняется тем, что ОСАГО является самым конфликтным видом страхования. В 2017 г. в ЦБ поступило 121 900 жалоб на некредитные финансовые организации, из них больше половины пришлось на ОСАГО — 77 900.