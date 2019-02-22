Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: «Траст» без лишних клиентов

«Траст» просит клиентов досрочно погасить долги

Ему нужно возвращать деньги ЦБ, а не зарабатывать прибыль

«Траст», которому санированные ЦБ банки передают плохие и непрофильные активы, просит заемщиков досрочно погасить кредиты. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник компании, получившей такую просьбу, и человек, близкий к «Трасту». Банк в том числе обращается к заемщикам, которые обслуживают долги и делают погашения по срокам, говорит собеседник «Ведомостей». А второй объясняет: «Трасту» нужно расплатиться с ЦБ, депозитом которого профондированы активы банка.

«Траст» не нацелен на то, чтобы развивать сотрудничество с бизнесом, его кредитовать», – говорил предправления банка Александр Соколов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, все долги должны быть либо взысканы, если они проблемные, либо рефинансированы, если заемщик находится в тяжелой экономической ситуации. В 2018 г. «Траст» перестал обслуживать физлиц и продал розничные кредиты более чем на 25 млрд руб. В этом году банк планирует сократить портфель депозитов физлиц с 7 млрд до 1 млрд руб.

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