«Траст» просит клиентов досрочно погасить долги

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В «Трасте» радикально сократились средства физлиц, говорит аналитик S&P Андрей Гордеев / Ведомости

«Траст», которому санированные ЦБ банки передают плохие и непрофильные активы, просит заемщиков досрочно погасить кредиты. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник компании, получившей такую просьбу, и человек, близкий к «Трасту». Банк в том числе обращается к заемщикам, которые обслуживают долги и делают погашения по срокам, говорит собеседник «Ведомостей». А второй объясняет: «Трасту» нужно расплатиться с ЦБ, депозитом которого профондированы активы банка.

«Траст» не нацелен на то, чтобы развивать сотрудничество с бизнесом, его кредитовать», – говорил предправления банка Александр Соколов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, все долги должны быть либо взысканы, если они проблемные, либо рефинансированы, если заемщик находится в тяжелой экономической ситуации. В 2018 г. «Траст» перестал обслуживать физлиц и продал розничные кредиты более чем на 25 млрд руб. В этом году банк планирует сократить портфель депозитов физлиц с 7 млрд до 1 млрд руб.