Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: Первая цифровая война

Как Сбербанк и ЦБ воюют за цифровой бизнес

Герман Греф пообещал за месяц найти компромисс с регулятором

Свое противостояние с Центробанком президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал в ходе телеконференции по итогам работы банка за 2018 г. Он отвечал на вопрос аналитика, который поинтересовался, как на Сбербанке может сказаться запуск созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП, позволяет людям мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона) и возможное снижение комиссий за прием карт в торговых точках.

СБП заработала 28 февраля: пока она доступна клиентам 11 банков, и Сбербанка среди них нет. У него есть своя система переводов с карты на карту, в том числе по номеру телефона. По данным самого банка, он контролирует более 60% таких переводов. Сбербанк пока не планирует присоединяться к СБП, говорил в январе первый зампред Александр Ведяхин, Греф называл это «лишним шагом».

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Комментарии
Ayuna
11:24 05.03.2019
Сбербанк Бизнес Онлайн: если Вы хотите подключить смс-информирование, надо приехать в отделение Сбербанка, где открыт корпоративный счет, с печатью организации, и написать заявление, которое мы рассмотрим; если Вы хотите проводить платеж в интернет, используя карту Сбербанка, надо прийти в отделение и получить одноразовый пароль. Отделение работает с 9 до 18, понедельник-пятница. Информацию предоставил сегодня сотрудник Банка в ответ на письменное обращение, поступившее на прошлой неделе. О каком цифровом лидерстве идет речь, если это типовой дизайн бизнес-процессов Сбербанка. Конкуренция необходима. И независимые отчеты необходимы, которые можно сравнить с заявлениями на пресс-конференциях.
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