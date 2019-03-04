Как Сбербанк и ЦБ воюют за цифровой бизнес
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Свое противостояние с Центробанком президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал в ходе телеконференции по итогам работы банка за 2018 г. Он отвечал на вопрос аналитика, который поинтересовался, как на Сбербанке может сказаться запуск созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП, позволяет людям мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона) и возможное снижение комиссий за прием карт в торговых точках.
СБП заработала 28 февраля: пока она доступна клиентам 11 банков, и Сбербанка среди них нет. У него есть своя система переводов с карты на карту, в том числе по номеру телефона. По данным самого банка, он контролирует более 60% таких переводов. Сбербанк пока не планирует присоединяться к СБП, говорил в январе первый зампред Александр Ведяхин, Греф называл это «лишним шагом».
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