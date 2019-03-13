Государство докапитализирует Промсвязьбанк на 50 млрд рублей

В прошлом году Промсвязьбанк уже был докапитализирован Евгений Разумный / Ведомости

Промсвязьбанк согласно его стратегии в 2019–2021 гг. будет докапитализирован на 50 млрд руб. Об этом в среду рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Промсвязьбанк, на базе которого создается банк гособоронзаказа, получит новый капитал «более-менее равными долями за три года», сказал Моисеев, но какими именно способами – не раскрыл.

Учитываться как докапитализация может и передача Промсвязьбанку «дочки» ВЭБа – Связь-банка, но только если этот банк «придет с капиталом», уточнил Моисеев. Сделка обсуждается с декабря прошлого года, но решения по ней до сих пор нет, говорил вчера предправления Промсвязьбанка Петр Фрадков. Капитал Связь-банка, к которому в ноябре был присоединен банк «Глобэкс», на 1 февраля 2019 г. составлял 44,5 млрд руб.

Моисеев уточнил, что Связь-банк должен перейти на баланс Промсвязьбанка «чистым» – ВЭБ уже ведет «соответствующую работу». «Моя обязанность ответственного за ПСБ, что банк должен быть чистым, все скелеты из шкафа должны быть вытащены, оставлены где-то в другом шкафу, а не в том, который придет в ПСБ. Так примерно и договорились. Знаю, что идет работа там в ВЭБе по зачистке портфеля», – сообщил Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). Передача Связь-банка должна быть «финансово нейтральной операцией» и для ВЭБа, говорил в декабре министр финансов Антон Силуанов.

В прошлом году Промсвязьбанк (ЦБ забрал его на санацию в сентябре 2017 г. в Фонд консолидации банковского сектора) уже был докапитализирован: в мае он получил 243 млрд руб. от ЦБ, в ноябре и декабре – 25 млрд руб. от Росимущества.

В 2019 г. Промсвязьбанк может быть докапитализирован на «несколько десятков миллиардов рублей», говорил Фрадков: «Я сейчас не хотел бы раньше времени об этом говорить, но это несколько десятков миллиардов рублей, скажем так, которые, наверное, окончательно мы решим в рамках всех бюджетных обсуждений».

По итогам прошлого года банк получил прибыль в 1,7 млрд руб. против убытка в 406 млрд годом ранее, говорится в отчетности компании по МСФО за 2018 г. Чистый процентный доход за 2018 г. составил 24,8 млрд руб., что на 8% выше показателя 2017 г.