Страховщик Сбербанка нашел себе гендиректора в «Согазе»

В 2018 г. «Сбербанк страхование жизни» впервые стал крупнейшим страховщиком страны Андрей Гордеев / Ведомости

Компанию «Сбербанк страхование жизни», которая в октябре 2018 г. лишилась гендиректора, может возглавить Алексей Леоненко, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудника компании, а сотрудник группы Сбербанк сказал, что Леоненко согласован на эту должность.

В октябре 2018 г. «Сбербанк страхование жизни» покинул гендиректор Алексей Руденко, он возглавил страховщика жизни группы «Росгосстрах». И. о. гендиректора «Сбербанка страхование жизни» был назначен Виктор Дубровин, работавший до этого заместителем гендиректора. С тех пор компания занималась поисками кандидата на должность гендиректора, собеседования проводились с несколькими действующими гендиректорами других страховых компаний,

«Сбербанк страхование жизни» слухи не комментирует, передал «Ведомостям» Виктор Дубровин.

Алексей Леоненко от комментариев отказался.

Алексей Леоненко – из «Согаза», говорит собеседник, близкий к «Сбербанку страхование жизни». С 2007 г. он работал заместителем председателя правления «Согаза». Но в начале марта он покинул «Согаз», рассказывает знакомый Леоненко. По его данным, в «Согазе» он отвечал за работу с таким крупным клиентом, как «Газпром». «Ведомости» ожидают комментариев представителя «Согаза». На сайте «Согаза» в числе руководителей компании информации об Алексее Леоненко нет.

В 2018 г. «Сбербанк страхование жизни» впервые стал крупнейшим страховщиком страны, собрав 181,5 млрд руб. премии, а лидер двух предыдущих лет – «Согаз» – 160,5 млрд руб., по данным ЦБ.